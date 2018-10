Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 03/oct/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 03/oct/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

RIVER SEMIFINALISTA: venció 3-1 como local a Independiente y se clasificó a semifinales de la Copa Libertadores.- SUPERLIGA; FECHA 7: el lunes por la noche se completó la programación de la fecha 7 de la Superliga.- CHAMPIONS LEAGUE: en el marco de la segunda fecha, Juventus le ganó 3-0 a Young Boys de Suiza.- COPA ARGENTINA: hoy culminará la etapa de Octavos de Final con los dos cruces que restan definirse.- PRIMERA B METRO: la novena fecha comenzó ayer con tres encuentros.- PRIMERA C: se disputó el último encuentro programado de la octava fecha.- RIVER SEMIFINALISTA Con goles de Ignacio Scocco, Junafer Quintero y Rafael Santos Borré, River Plate venció 3-1 como local a Independiente y se clasificó a semifinales de la Copa Libertadores. Todos los goles llegaron en el segundo tiempo, incluso el empate transitorio que Silvio Romero marcó para el equipo de Avellaneda (con el 1-1 avanzaba el Rojo). El rival del Millonario en semifinales será Gremio de Porto Alegre, que tras ganarle 2-0 a Atlético Tucumán en nuestro país, anoche selló la serie con una contundente victoria por 3-0. Del otro lado del cuadro se perfilan Palmeiras (le ganó 2-0 como visitante en la ida a Colo Colo y define esta noche) y Boca Juniors (sacó ventaja de dos goles en La Bombonera ante Cruzeiro). SUPERLIGA: FECHA 7 El lunes por la noche se completó la programación de la fecha 7 de la Superliga con tres partidos: Godoy Cruz 0-1 Defensa y Justicia; Vélez Sarsfield 2-0 Aldosivi (MdP) y San Martín (T) 1-1 Banfield. Las posiciones quedaron encabezadas por Racing Club con 19 puntos, mientras que Atlético Tucumán (un partido menos) y Huracán son escoltas con 14 unidades, una más que River y Boca, que tienen 13. El goleador del campeonato es Emanuel Gigliotti (Independiente) con 5 tantos, mientras que Lisandro López (Racing) y Luis Rodríguez (Atlético Tucumán) suman 4. CHAMPIONS LEAGUE Ayer, en el marco de la segunda fecha, Juventus le ganó 3-0 a Young Boys de Suiza con tres goles de Paulo Dybala; y Manchester City (con un tanto de Sergio Agüero) venció 2-1 como visitante al Hoffenheim. Además jugaron: AEK Atenas 2-3 Benfica; CSKA Moscú 1-0 Real Madrid; Bayern Munich 1-1 Ajax; Lyon 2-2 Shaktar; Manchester United 0-0 Valencia; y Roma 5-0 Viktoria Pilsen. En tanto, hoy continuará la competencia con otros ocho partidos entre los que se destacan Paris Saint Germain vs Estrella Roja (13.55), Napoli vs Liverpool (16.00), PSV Edinhoven vs Inter (16.00) y Tottenham vs Barcelona (16.00). COPA ARGENTINA Hoy culminará la etapa de Octavos de Final de Copa Argentina con los dos cruces que restan definirse: desde las 18.30 horas, San Lorenzo chocará con Estudiantes de La Plata para determinar qué equipo enfrenta a Temperley en Cuartos de Final. Mientras que a las 21.30, Rosario Central enfrentará a Almagro buscando confirmar una nueva edición del superclásico rosarino, dado que Newells espera por el ganador de este duelo. Anoche, Sarmiento de Resistencia sorprendió también a Atlético Rafaela, le ganó 2-0 y se convirtió en el rival de River Plate en Cuartos de Final. PRIMERA B METRO La novena fecha comenzó ayer con tres encuentros: Almirante Brown 1-2 J.J. Urquiza; Sacachispas 2-0 Colegiales; All Boys 1-0 Talleres (RE). Y continuará hoy con otros cuatro partidos: San Miguel vs Defensores Unidos, Fénix vs Comunicaciones, San Telmo vs Tristán Suárez y Estudiantes vs Deportivo Español (todos a partir de las 15.30 horas). PRIMERA C Con la goleada 5-0 de Leandro N. Alem sobre Central Córdoba de Rosario ayer se disputó el último encuentro programado de la octava fecha (queda postergado Argentino de Quilmes vs Dock Sud). Con el triunfo, el elenco de General Rodríguez llegó a los 15 puntos y se ubicó como escolta del líder Deportivo Armenio (18).



