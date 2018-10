Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 03/oct/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 03/oct/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

BUENOS AIRES 2018: el sábado se inaugurará la tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud.- GANÓ DEL POTRO EN CHINA: el tandilense superó 7-5 y 6-2 al español Albert Ramos en su debut en el ATP 500 de Beijing.- BÁSQUET; SÚPER 20: San Lorenzo venció anoche como local 101 a 72 a Obras Sanitarias.- LEBRON EN LOS LAKERS: el alero LeBron James debutó en Los Angeles Lakers.- VÓLEY; MUNDIAL FEMENINO: la Selección Argentina enfrentará hoy a Holanda.- GANÓ DEL POTRO EN CHINA El tandilense Juan Martín Del Potro superó 7-5 y 6-2 al español Albert Ramos en su debut en el ATP 500 de Beijing, donde es el máximo preclasificado. Su próximo rival será el ruso Karen Khachanov, quien derrotó en primera ronda al estadounidense Sam Querrey por 6-4 y 6-4. En el mismo certamen, el correntino Leonardo Mayer no pudo superar la primera vuelta, dado que cayó en su debut frente al italiano Matteo Berrettini por 6-3 y 6-2. BÁSQUET: SÚPER 20 En la continuidad del Súper 20, competencia previa a la Liga Nacional de Básquet, San Lorenzo venció anoche como local 101 a 72 a Obras Sanitarias y cosechó su tercer éxito consecutivo y se mantiene como único líder del Grupo C con registro de 3-0. Por esa misma zona, Ferro Carril Oeste superó 81-64 como visitante a Boca Juniors y se transformó en su escolta con record de 2-1. El Grupo A lo lidera Estudiantes de Concordia (3-0); en el Grupo B mandan Instituto y Atenas de Córdoba (2-0); y en el D, Gimnasia de Comodoro Rivadavia (2-0). LEBRON EN LOS LAKERS El alero LeBron James, el jugador de mayor repercusión en la NBA, debutó en Los Angeles Lakers, una de las franquicias más populares de la liga estadounidense. El ex jugador de Cleveland y Miami se presentó en el primer juego de pretemporada frente a Denver Nuggets con 9 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias en 15 minutos. VÓLEY: MUNDIAL FEMENINO En su cuarta presentación en el Mundial de Japón, la Selección Argentina enfrentará hoy a Holanda. Hasta el momento, Las Panteras sólo cosecharon derrotas: perdieron frente a Japón, México y Alemania. BUENOS AIRES 2018 El sábado se inaugurará en la Ciudad de Buenos Aires la tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, después de las experiencias de Singapur 2010 y Nainjing 2014. La ceremonia de apertura será en el Obelisco a partir de las 18 horas. En Buenos Aires, competirán jóvenes de 14 a 18 años y llegarán 4012 atletas de 206 países. Habrá, por primera vez en la historia olímpica, igual cantidad de hombres y mujeres. Aunque no será el caso de la delegación argentina, donde el 63% son hombres y solo el 37% mujeres. Entre los albicelestes estará el remero campanense Felipe Modarelli, representantes del Campana Boat Club. En total habrá 32 deportes repartidos en cuatro grandes sedes: Parque Olímpico de la Juventud (Parque Roca), Parque Tecnópolis (en Villa Martelli, que incluye también el Parque Sarmiento), Parque Urbano (en Puerto Madero) y Parque Verde (en los lagos de Palermo). Además, habrá sedes independientes como el Club Náutico San Isidro (CNSI), el Paseo de la Costa (en Vicente López) y el CASI (sede La Boya, donde se jugará el Seven).

Buenos Aires 2018. Las instalaciones de los Juegos Olímpicos de la Juventud.



