Medicina del Viajero: recomendaciones generales

Cuando una persona realiza un viaje puede exponerse a múltiples riesgos para su salud: accidentes, quemaduras solares, enfermedades infecciosas, enfermedad por altura (apunamiento), deshidratación, mordeduras de animales, picaduras de insectos, etc. El área de Medicina del Viajero está destinada al cuidado de la salud del viajero. Ofrece asesoramiento para que el viajero conozca los riesgos en el lugar que visita y cómo realizar prevención para los mismos: medidas de cuidado para evitar accidentes, enfermedades infecciosas y no infecciosas, y vacunas requeridas y/o sugeridas para su protección según el destino del viaje. Cuando esté organizando un viaje al interior de nuestro país o a otros países es aconsejable que realice una consulta médica para prevenir cualquier riesgo para su salud durante el viaje. El área de Medicina del Viajero ofrece: -Consulta médica previa al viaje con cada viajero o grupo, para adecuar las medidas preventivas al riesgo del viaje, tanto para destinos nacionales como internacionales. -Inmunizaciones y profilaxis específicas para cada viaje. -Recomendaciones para actividades de turismo aventura, deportivas y de trabajo con riesgos específicos. -Asesoramiento a empresas, instituciones educativas y deportivas para planificar el cuidado de la salud del personal que viaja. -Recomendaciones para viajeros con necesidades médicas especiales (embarazadas, diabéticos, enfermos cardíacos, inmunodeficientes). -Atención al regreso, de enfermedades que pudieran haberse contraído durante el viaje. La consulta previaje es parte de la organización del viaje. Se aconseja hacerla con el mayor tiempo posible antes de la partida (30 días o más) por eventuales indicaciones de vacunas u otras medidas que requieran un mínimo de tiempo para su aplicación, si no se dispone de este tiempo igualmente hay medidas que pueden implementarse por lo que la consulta debiera realizarse de todas maneras. Consiste en orientación para que el viajero conozca los riesgos generales y específicos en el lugar que visita y cómo disminuirlos. Es importante recordar que el asesoramiento se realiza tanto para destinos nacionales como internacionales y que las recomendaciones no son iguales para dos personas que vayan al mismo lugar ya que los riesgos que se previenen dependerán no solo del lugar de visita sino también de las características de quien viaja: su estado de salud, su calendario de vacunación previo, cuáles son sus expectativas con respecto al viaje, del momento del año en el que viaja, de las actividades que realizará y las condiciones en las cuales viajará, entre otros aspectos. Son muchos los temas que pueden abordarse en la consulta, y dependerán del tipo de viaje, algunos son: cuidados generales; prevención de enfermedades transmitidas por agua y alimentos; Inmunizaciones (vacunas) requeridas internacionalmente y/o sugeridas para su protección; prevención de enfermedades transmitidas por picaduras de insectos y profilaxis específica para malaria (paludismo); recomendaciones sobre actividades en altura y acuáticas; recomendaciones en vuelos; prevención y manejo inicial de mordeduras de animales; etc. RECUERDE: ANTES DE VIAJAR REALICE UNA CONSULTA MEDICA. Conocer y cuidarse le permitirán disfrutar plenamente de su viaje. Federico R. Simioli, Médico Infectólogo, M.N. 134255 M.P. 551400 NOTISerenare, Güemes 705/ Tel 421995 cmr.drapp.com.ar

Medicina del Viajero: recomendaciones generales

Por Dr. Federico R. Simioli

