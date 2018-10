Acuerdan con Chevallier un incremento en la frecuencia de servicios a Capital Federal

Concejales de Campana y Zárate se reunieron con representantes de la compañía, quienes también expresaron el compromiso de aumentar el presupuesto para el mantenimiento de unidades. Esta semana se evaluarán los primeros resultados. Concejales de Campana y Zárate conformaron una mesa de trabajo para abordar de forma conjunta temas comunes a ambos distritos. El primero de ellos fue la optimización del servicio público de la empresa La Nueva Metropol (Chevallier), que conecta a las dos ciudades con Capital Federal. Por ello se reunieron con representantes de la compañía y acordaron mejoras en cuanto a la frecuencia del recorrido y el mantenimiento de las unidades. "Aunque no llega a dar respuesta plena a todas las problemáticas que plantean los vecinos, es un avance que favorece a los usuarios y está sujeto a control y seguimiento periódico", señalaron los concejales Romina Carrizo y Marco Colella, quienes participaron del encuentro e, incluso, ya habían visitado la CNRT por este tema. "En esta primera etapa se ampliará la frecuencia cada 8 minutos de lunes a viernes entre las 6 y las 8.30, implicando un refuerzo de seis unidades para su cumplimiento; luego continuará una frecuencia de entre 15 y 20 minutos en horarios pico y no pico respectivamente, y cada domingo a las 20.30 saldrá una unidad exclusiva desde Campana", detalló Carrizo, al tiempo que anticipó que solicitarán la salida de vehículos directos desde Campana si en la evaluación que se realizará esta semana "el plan no representa un alivio a la demanda local". Por su parte, Colella apuntó: "Sabemos que nuestros vecinos están en desigualdad de condiciones porque los micros suelen salir llenos desde Zárate, acentuándose la dificultad en el cumplimiento de la frecuencia que necesitamos. Por eso estamos expectantes ante los resultados de estas primeras medidas para corroborar o no si significaron una mejora a los campaneases". El edil del FR-PJ agregó que "la empresa se comprometió a aumentar el presupuesto en mantenimiento y refacción de las unidades frente a las denuncias de rupturas frecuentes y usuarios varados por los desperfectos". Finalmente, los ediles se mostraron en desacuerdo con la propuesta del Municipio de incorporar un servicio tipo charter a Capital Federal, dado que "como lo plantea el Intendente, implicaría un costo ampliamente mayor en el pasaje que perjudicaría aún mas a los ya encarecidos bolsillos de la gente".

COLELLA Y CARRIZO PARTICIPARON DE LA REUNIÓN CON LA EMPRESA



Acuerdan con Chevallier un incremento en la frecuencia de servicios a Capital Federal

