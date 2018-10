La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 04/oct/2018 Con la Antártida al hombro







Docentes a cargo del "Proyecto Antártida" e investigadores del Instituto Antártico Argentino visitaron la Escuela Técnica 2 de Campana del barrio Héroes de Malvinas. "Por ley, se debe enseñar Antártida en las escuelas, sin embargo no se capacita a los docentes, y tampoco hay mucho material disponible ", explica Dora Gerés, alma máter del proyecto. "¡Hola chicos! ¡Hola Campana!" se escuchó en el SUM de la Escuela Técnica Nº 2, colmada de estudiantes de las carreras de Electricista y Maestro Mayor de Obra. Era el inicio de una exitosa videoconferencia con la base antártica Belgrano 2, la más austral de las 12 bases argentinas, que se encuentra a sólo 1000 kilómetros del Polo Sur y sus ocupantes, todos elegidos bajo estrictas normas de selección, deben experimentar 6 meses de noche y 6 meses de día antes de poder volver a la Argentina. El impensado diálogo fue posible merced a la vocación y empuje de la docente Dora Gerés y sus colaboradores. Dora inició el "Proyecto Antártida" hace unos 10 años en el Municipio de Escobar para difundir la temática antártica en las escuelas. "Respetando los contenidos curriculares de la provincia de Buenos Aires buscamos difundir sobre el continente blanco y nuestro sector antártico como objetivo principal. Una vez que sabemos la edad de los alumnos y el curso al que asisten buscamos convocar científicos a través del Instituto Antártico y también a otros antárticos para poder brindar contenidos de calidad, con una selección puntual asegurándonos que quien nos acompañe sepa transmitir a jóvenes temas a veces complejos en forma simple. No resulta fácil, a veces nos equivocamos, pero es una tarea que se viene realizando desde hace ya diez años", explica la docente Dora Gerés, quien va recorriendo las escuelas donde es invitada junto a Laura Matto, y a Roberto Bequer ex tripulante de los dos rompehielos: Almirante Irizar y el San Martín, además de ser veterano de Malvinas. "Soy docente de la escuela primaria 23 de Escobar, Crucero General Belgrano, que es apadrinada por la Armada. De ahí salió la inquietud de difundir nuestra presencia en la Antártida. Y 2 años después de iniciado el proyecto, se creó la ley del mapa bicontinental y la provincia de Buenos Aires por la Ley 14222 estableció que se debe enseñar Antártida en las escuelas, sin embargo no capacita a los docentes, y tampoco hay mucho material disponible. Fuimos pioneros y de algún modo seguimos siéndolo". La exposición fotográfica, las gigantografías con los mapas, la videoconferencia, el material audivisual y los fósiles aportados por los científicos del Instituto Antártico, entre otros detalles, completaron el éxito de la presentación. "Realmente -dijo Marita Andreini, directora del colegio- fue un lujo poder recibir en nuestro colegio a Dora y su proyecto para difundir el tema antártico. Fue mágico cuando los chicos interactuaron con los residentes en la base Belgrano 2 o con los propios científicos que nos visitaron. Los ametrallaron a preguntas". CAMBIO CLIMATICO Por las características del SUM de la Técnica 2, en su visita a Campana, Dora y su equipo por primera vez pudieron desplegar todo el material fotográfico del que disponen para cada presentación: una colección que le obsequió la familia del propio Almirante Irizar, y vistas originales de las diferentes 12 bases argentinas en la Antártida. Además, la charla fue acompañada con la disertación de 3 científicos del Instituto Antártico Argentino. "Hace 30 años que trabajo en el Instituto Antártico. Casi todos los veranos voy a campañas antárticas, trabajamos en proyectos de cooperación internacional, y en proyectos 100% argentinos. Lo que a veces nos falta en laboratorio a nosotros, lo tratamos de suplir con investigadores o recursos extranjeros. Pero se puede hacer perfectamente ciencia argentina en la Antártida. Lo que sí doy fe es que en 30 años los glaciares retrocedieron, y las barreras de hielo colapsaron por el cambio climático. Soy testigo de eso. Nosotros como investigadores también queremos llegar a los chicos para que conozcan la Antártida, pero también para despertar vocaciones", dijo a La Auténtica Defensa Juan Manuel Lirio, Doctor en Geología. SATELITES Y GPS "Soy jefa de departamento de Atmósfera, y soy la primera mujer que accede a ese puesto, y no deja de ser significativo de como las mujeres estamos ocupando posiciones científicas e incorporándonos cada vez más a la investigación en la Antártida, un lugar hostil en términos climatológicos y logísticos", contó Adriana Gulizano, Dra. en Física y agregó: "Estamos investigando lo que se llama meteorología espacial y monitoreo de los ciclos solares, básicamente para velar por el buen funcionamiento de los satélites artificiales, y darle sustentabilidad a tecnologías tales como el GPS, que utilizamos a diario y que de haber algún problema en la alta atmósfera, genera un retraso en la señal, lo que finalmente se traduce en un error en la distancia que estamos adquiriendo como dato. Entonces, si los GPS empiezan a funcionar mal, o no tenemos conectividad, o no podemos llamar por teléfono, el mundo moderno como lo conocemos ya no será tal. Cada vez somos más dependientes de esta tecnología, y es necesario que funcione". EN LA CRESTA "Trabajo mucho investigando el comportamiento del krill, que es un crustáceo muy parecido al langostino, más pequeño. Con los recursos que tenemos, que no son continuos y a veces escasos, hemos logrado bastantes avances científicos, ya sea en investigaciones 100% propias como en colaboración con científicos extranjeros. Muchas veces nos han felicitado desde la Convención para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos de como hemos desarrollado nuestro trabajo. Es decir: a veces con recursos escasos hemos logrado estar igual en la cresta de la ola científica", agregó Sandra Vivequin, Lic. en Ciencias Biológicas, quien en Campana fue la encargada de contarle a los alumnos sobre las características de la Antártida, de la logística necesaria para poder vivir en el continente blanco y el comportamiento de los humanos en ese medio. "Nuestro proyecto apunta a difundir y colaborar con los docentes para acercarles el conocimiento necesario y biografía específica para que puedan armar su clase y trabajar con los alumnos en el aula. Esperamos haber despertado ese bichito de la curiosidad y del querer aprender más sobre la Antártida en los alumnos de la Escuela de Educación Técnica Nº 2 de Campana. Ellos son nuestro futuro y para ellos va nuestro esfuerzo", concluyó Dora Gerés quien en estos días por primera vez dejará el territorio bonaerense con su proyecto para presentarlo durante unas jornadas en Salta.

“Se debe enseñar Antártida en las escuelas, sin embargo no SE capacita a los docentes, y tampoco hay mucho material disponible", explica Dora Gerés.





"Fue mágico cuando los chicos interactuaron con los residentes en la base Belgrano 2 o con los propios científicos que nos visitaron. Los ametrallaron a preguntas", dijo Marita Andreini, directora de la EET 2.



Con la Antártida al hombro

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: