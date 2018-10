La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 04/oct/2018 Calendario Maya - Año Luna 13:

Tormenta 5 - Energía del Jueves 04/10/2018 -Trecena del Águila

La Tormenta es el cambio. Esta energía nos atraviesa de tal forma que nos deja sin aliento.Canaliza y transforma. Impulsiva e intensa. Kin 239-Tormenta 5 guiada por la Mano. El 5 es el tono del poder que tenemos en nuestro interior, es la autoestima. Como podemos mejorar nuestra calidad de vida,la armonía que podemos lograr en nuestras vidas.Este tono trabaja sobre el ego, también la conexión con el niño interno. Día para no aislarse ni quedarse detenido en imágenes del pasado, tampoco ponerse arrogantes ni autoritarios. La Tormenta hoy nos afecta nuestro orden interno. Es energía veloz, como si mandáramos una descarga eléctrica a nuestra autoestima. Un shock. Nos pone en tiempo presente. Nos sacude y nos remueve purificandonos. Día para apostar a lo nuevo, a lo que nos represente desafío. Ojo con estar explosivos, o con ser un volcán a punto de erupcionar porque todo lo de catártica que esta energía tiene en positivo, si estamos en sombras se vuelve negativa, corrosiva, súper inconformista, y nos dispondrá a estar con el ceño fruncido y en postura de quejosos y malhumorados. Con la vibra bien canalizada, estaremos sociables, impulsaremos también a los otros a una renovación, a contagiar la idea de que todo cambio es positivo. Nutritivos, con facilidad de planificar, con ganas de estudiar, superarnos, perfeccionarnos. Excelente día para dejar lo apocalíptico de lado, dejar de luchar, pero si defender nuestros derechos. Buenísimo para hacernos respetar desde un lugar de estar bien plantados, pero serenos. Hoy se transforma, quieras o no! No hay manera de pasar por un día Tormenta y que nada se modifique. La MANO guia a esta TORMENTA, transformación de nuestro ser para SANAR. Buen Jueves para todos!!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

