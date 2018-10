Sánchez Herrero defendió el trabajo del Consejo de la Magistratura

Dijo que en términos de nombramientos mejoró un 500% la actual gestión respecto a la anterior. También defendió la conformación de su lista, cuestionada por la oposición. "Mi compañero podría haber renunciado ayer y yo tendría los tres días para volver a integrar mi lista", dijo la titular de "Abogados de la República Argentina". La elección es este viernes. Ayer al mediodía, el Colegio de Abogados Zárate Campana fue el anfitrión para la presentación de otro candidato a ocupar un puesto en el Consejo de la Magistratura de la Nación en representación de los abogados del interior. Como se sabe, ese cuerpo está formado por 13 miembros: tres jueces, dos abogados (uno por Capital y otro por el interior del país), tres senadores nacionales, tres diputados nacionales, un representante del Poder Ejecutivo y uno del sector académico. En ese sentido, el Presidente del CAZC, Marcelo Fiornelli volvió a recordar que las elecciones tendrán lugar el próximo viernes entre las 9 y las 18, y los abogados del distrito podrán votar en la sede de French 222, Campana. "Siempre estamos hablando de las remociones, las subrogaciones, y del funcionamiento del Consejo en general. Este viernes tenemos la oportunidad de participar y emitir un voto a conciencia", señaló. CUESTIONADA Luego de las visitas del quilmeño Bienvenido Rodríguez Basalo, candidato de la Lista 3 "Compromiso con la Constitución" y del nicoleño José Lasalle, suplente del tucumano Antonio Bustamante, candidato de la Lista 1 "La abogacía y la colegiación"; ayer por la tarde se presentó en la sede del CAZC la candidata oficialista Marina Sánchez Herrero, titular de la lista 5 "Abogados de la República Argentina". Al ser consultada por la conformación de su lista, que fue cuestionada por sus predecesores y adversarios en su paso por Campana, Sánchez Herrero dijo: "Frente a la renuncia de mi candidato suplente, le propuse al titular de otra lista, conformar la misma fórmula porque tenemos una mirada en común de la Justicia. Entonces, unimos ideas y equipos, y trabajar por esa Justicia que queremos (…) En primera instancia dijeron que era legal, y algunos candidatos recurrieron ante la Cámara, pero todavía no se ha expedido. Igual, vamos a participar, porque calculamos que se expedirá antes de la elección. De todas maneras, la lista no es lo que se impugna, sino que es la participación del suplente. Pero hay un fallo de la Jueza Cervini de Cubría que dice que es legal, así que veremos qué pasa. No se trata de fecha de unión, es una cuestión técnica. Como nosotros somos binomios, la ley nacional electoral que es la que nos rige supletoriamente, establece que cuando un suplente se baja de la lista, se cuenta con tres días para integrar el binomio, dado que no podemos presentarnos individualmente. Entonces, mi compañero podría haber renunciado ayer y yo tendría los tres días para integrar mi lista. Eso es lo que dice la ley y eso es lo que la Justicia confirmó". CONTINUAR Y PROFUNDIZAR "Abogados de la República Argentina" tiene al actual consejero por los abogados del interior como representante, que es el Dr. Miguel Piedecasas. En ese sentido, Sánchez Herrero señaló que su propuesta "es continuar y profundizar la tarea llevada adelante por él, que ha sido una tarea realmente transformadora y que ha devuelto al concejo la credibilidad que había perdido, entendiendo que el protagonista de ese cambio y transformación tiene que ser necesariamente un abogado por el perfil que tenemos respecto de la Justicia, y básicamente por el conocimiento que tenemos sobre lo que es la realidad de la Justicia. A nosotros los abogados no nos cuentan lo que es la Justicia. Nosotros sabemos lo que es la Justicia en todos sus ámbitos, con todas sus fallas y con todas sus virtudes. Y tenemos claramente el mandato de la sociedad que es la que representamos dentro del consejo". TRANSFORMACIÓN Según la candidata oficialista, el Consejo de la Magistratura anterior entre el año 2011 y el 2014 sólo elevó 45 ternas para cubrir 300 cargos vacantes de la Justicia, mientras que en esta gestión lleva elevadas 250 ternas y para el mes de noviembre se piensa llegar a las 280, lo que redujo en un 12% las vacantes en la Justicia, y en términos de gestión hablamos de 500% de crecimiento. "La Justicia Federal –dijo Sánchez Herrero- está en un proceso de transformación. Soy optimista en ese sentido y respecto a todo lo que podemos hacer. Es una Justicia que se ha vuelto a cubrir porque tenía muchísimos cargos vacantes, con jueces subrogando de otros juzgados o que ni siquiera pertenecían a la zona. Ese proceso no hay que abandonarlo. Nosotros sabemos lo que es un juzgado sin juez. Y sobre eso hay que trabajar para terminar de cubrir los cargos vacantes, y los juzgados funcionen como deben funcionar, con sus jueces naturales. También hay que avanzar en las auditorias en la Justicia, y en la digitalización". "Voy a continuar –concluyó la candidata de la Lista 5- con la filosofía y el concepto de gestión de Miguel Piedecasas, que es ir de forma permanente a todos lados y así lo hice en mi campaña. Yo fui a todas las provincias. Pero la realidad es que la República Argentina es muy grande. Entonces necesitamos aumentar la representación y que por lo menos 2 abogados sean por el interior del país".

