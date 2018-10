La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 04/oct/2018 Opinión:

¿Analistas de la economía…?

Por Julio N. Carreras









Julio N. Carreras

Se están escuchando muchas voces analizando lo que sucede con la actualidad económica. Todos dicen tener la razón. Pero, lo único que estamos viendo es que poco a poco se está destruyendo la economía de un país que prácticamente ya no les pertenece a sus ciudadanos. Lo que se está haciendo es simplemente un trabajo de laboratorio de "prueba y error", y todos los componentes de la economía no son más que cobayos descartables a los cuales nadie les interesa salvar, dado que hay muchos actores para descartar, y muchos "directores de campaña" a los que poco les importa buscar una salida, sino que lo único que les interesa es mantener el "statu quo" del propio beneficio. "Donde están los muchachos aquellos…" que se jugaban la vida para salvar su honor. Se debe volver a repetir "¿los argentinos no tienen memoria?" Hasta cuándo vamos a reincidir usando fórmulas perimidas que nunca sirvieron? Se tientan capitales usurarios que nada tienen que ver con las reales necesidades para poner en marcha una economía productiva, que debe crear las fuentes de trabajo que permitiría se salga adelante como país emergente. Quien puede creer que pagando intereses como los que se pagan, sin que haya un mínimo porcentaje que deba ser aplicado a la creación de trabajos productivos se va a poder salir adelante. Que se paguen altos intereses, pero un porcentaje de lo que se trae al país debe ser volcado a una inversión productiva que cree nuevas fuentes de trabajo y por ende un mayor empleo y una activación de la economía doméstica. Esto traería aparejado la posibilidad de una mayor exportación y un aumento del PBI, para llegar a equilibrar la balanza del comercio internacional. ¿Hay alguien que verdaderamente crea que con las fórmulas que se están aplicando en economía vamos a llegar alguna vez a solucionar los reales problemas de la falta de producción y de la falta de oferta que nivele la balanza del comercio exterior? Se necesita un gran Pacto Nacional en el cual todos deben estar presentes, y dentro de ese contexto generar un plan donde cada uno sea parte activa en el reconocimiento de sus necesidades y obligaciones, con un real sinceramiento de cada posición, debiendo relegar algo, de acuerdo a ella, dentro del espectro económico, para lograr el beneficio de todos y finalmente construir un plan de salida del pozo en que nos encontramos. Si ahora alguien dice: "esto es una utopía". Le podría contestar: puede ser, pues ya nadie podría vivir sin trabajar; nadie podría dejar de pagar sus impuestos; el estado dejaría de ser una aspiradora de fondos recaudados porque debería tener una estructura totalmente racionalizada; habría una real racionalización de impuestos, el que más tiene más paga; es probable que desapareciera la carrera política, llamándola por su real nombre "administradores de empresas públicas", con rendición de cuentas al término de su trabajo ante una Auditoría General; y tantas otras cosas que cada uno puede agregar para que esa "utopía" pueda ser una realidad.

Opinión:

¿Analistas de la economía…?

Por Julio N. Carreras

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: