Las Organizaciones son sistemas abiertos

A través de los años, se fueron conociendo distintas maneras de conceptualizar a las organizaciones, voy a tomar una definición escueta, pero que encierra diferentes puntos relevantes, "La organización es un sistema abierto". Un sistema tiene partes que son subsistemas funcionales y estructurales a la vez, el comportamiento del mismo está condicionado, esencialmente, por la interacción de todos esos subsistemas o de gran parte de ellos. ¿Y por qué hablamos de sistema abierto? Este sistema (organización) está inmerso en un sistema mayor llamado ambiente o contexto, éstos se definen recíprocamente, puesto que los ingresos del sistema constituyen los egresos del contexto y viceversa, motivo suficiente para pensar que una organización es entonces permeable, flexible, dinámica y homeostática. A ese contexto, lo podemos llamar contexto general o macroentorno, donde encontraremos variables económicas, políticas, culturales, sociales, demográficas, legales, etc., pero también existe un contexto específico o microentorno (propio de cada organización) donde las variables son los consumidores, proveedores, mercado, tecnología y competencia. Todas estas variables van a condicionar la vida de las organizaciones, porque deberán enfrentarse a ese contexto en constante movimiento que complica la evolución de las mismas. Aquellas organizaciones que no puedan adaptarse, con el tiempo desaparecerán. Traslado esta explicación a un ejemplo sencillo, en nuestro país, muchas pymes tuvieron, tienen y tendrán que cerrar sus puertas como consecuencia de no poder hacer frente a las distintas variables contextuales que condicionan el normal desarrollo de sus actividades. No existen recetas para salvar a las organizaciones ante contextos turbulentos, son ellas mismas las que deberán pensar en estrategias emergentes ante un ambiente muchas veces incierto y amenazante.

Por Lic. Andrea Marcela Álvarez

