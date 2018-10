PARANÁ GUAZÚ EMBARCADO: por el Guazú se destacan las capturas de lindos bagres blancos, pati, bagres del tipo hocicudo y boguitas chicas de hasta el kilo de peso. Se ven saltar algunos doradillos y se escuchan taruchas cazando pero no están tomando carnadas ni artificiales. MUELLES Y COSTAS: Sin demasiados cambios el agua sigue en temperaturas bajas, así es que se pueden dar de muelles, pati con pulpitos de lombrices o rodajas de anguilas, bagres blancos y algunos amarillos, con ocasionales capturas de boguitas del kilo al kilo y medio. DORADITO: dentro del Doradito realizamos un intento de pesca en esta semana dando exclusivamente con porteñitos de muy lindos portes, se ve que se acordonó por la zona. Profundidad de fondeo 6 metros. ISLA BOTIJA / PUERTO CONSTANZA: Por la zona de la Botija lo más asegurado como en el resto de los pesqueros es la variada de piel compuesta por bagres y pati. De ahí en más el agua continua fría y a pesar de esto se ven saltos y movimientos de algunas tarariras y dorados. PASAJE TALAVERA: Respuestas de pati, bagres amarillos y blancos es lo más destacado, con presencia y capturas de porteñitos de lindos tamaños. Movimientos de tarariras y dorados cazando se ven contra los juncales, de momento no toman artificiales ni carnadas. ISLA LA PALOMA: Respuestas y capturas de lindos bagres blancos y amarillos, pati y algunos armaditos chicos. GUTIERREZ: Por el Gutiérrez se continúan dando capturas de bagres amarillos y pati buscándolos con pulpitos de lombriz o anguilas es lo que mejor se da, se comenzaron a mover las taruchas y algunos dorados chicos. PARANÁ BRAVO: Por el Bravo las respuestas inmediatas dan para gran cantidad de bagres amarillos, sumándose al pique con lombrices o salamín de boguitas de los 300 gramos al kilo de peso. El bagre de mar hay que esperarlo mucho y hay días que sigue sin aparecer. ARROYO BRAZO LARGO: Por el Brazo Largo grandes cardúmenes de mojarras y muchas tarariras saltando y cazando contra los juncales pero no están tomando artificiales ni carnadas naturales de momento. En nuestro programa de TV Nº 743 de esta semana te mostramos la segunda parte de nuestra recorrida por el Paraná de Las Palmas y los Waypoint de cada punto de pesca, la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. En nuestro programa radial entérate además del más completo informe del pique por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 20:00 A 22:00 Hs con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, conducción y dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 Hs.



Semanario del Pescador:

El pique de la semana

Por Luis María Bruno

