TERMINÓ LA 5ª, SE VIENE LA 6ª Ayer, con la victoria 2-0 de Atlas sobre Centro Español se cerró la quinta fecha del campeonato de la Primera D, que tiene ahora un único líder e invicto: Puerto Nuevo (11 puntos, producto de tres victorias y dos empates). Es que el Gallego era el otro invicto que quedaba en la temporada: llegaba a esta jornada con dos triunfos y un empate, pero el elenco de General Rodríguez le propició ayer su primera derrota. En cuanto a la próxima fecha del campeonato, la AFA ya confirmó la programación y la designación de árbitros para cada encuentro: -Sábado 11.00 horas: Liniers vs Puerto Nuevo (Catrian Peralta) y Central Ballester vs Centro Español (Tomás Duilio). -Domingo 11.00 horas: Lugano vs Argentino de Merlo (Hermes Gigante) y Muñiz vs Real Pilar (Lucas Brumer). -Lunes 15.30 horas: Yupanqui vs Juventud Unida (Gonzalo Pereira). -Martes 15.30 horas: Defensores de Cambaceres vs Claypole (Edgardo Zamora) y Atlas vs Deportivo Paraguayo (Jonathan De Oto). Después de vencer a Lugano y alcanzar la cima de las posiciones, el entrenador de Puerto Nuevo pidió "estar con los pies en la tierra" y remarcó que será también el momento de trabajar "en lo emocional" y también de buscar "mayor volumen de juego". El gran arranque de campeonato de Puerto Nuevo va dejando certezas en el barrio Don Francisco, especialmente en cuanto a la renovación del plantel y la importante apuesta que se realizó en determinados jugadores. La victoria sobre Lugano llevó al Auriazul a lo más alto de la tabla de posiciones de la Primera D después de mucho tiempo. Sin embargo, el entrenador Carlos Pereyra advierte que "todavía no se logró nada" y que "esto recién comienza". Sin falsa humildad, "Jetín" está convencido que es el momento para trabajar más que antes y en diferentes aspectos. "Hemos arrancado de la mejor manera, es cierto, pero esto recién comienza. Es un torneo largo y hay que seguir trabajando, no volverse loco, estar con los pies en la tierra y seguir creciendo en el campeonato fecha tras fecha", señala quien forma dupla técnica con Hugo Medina y cuenta con el acompañamiento de Norberto Silvero. Y haber alcanzado el liderazgo es un tema especial para Pereyra: "Obviamente que ser punteros es un plus para todos los muchachos, que están motivados, con muchas ganas. Ahora hay que seguir trabajando de la misma forma y aún más todavía. Y no sólo en lo físico y lo táctico, sino también en lo emocional, en la psicología del jugador, porque ahora es cuando hay que tener la cabeza fría para empezar a manejar los partidos que nos van a tocar. Porque cualquier rival que enfrenta al equipo que está arriba le quiere ganar y da un plus por eso. Y al mismo tiempo, nosotros no tenemos que creer que llegamos a la punta y ya está, no debemos conformarnos con esto. Vamos por buen camino, sí, pero todavía no logramos nada", advierte uno de los conductores tácticos del Portuario. Respecto al triunfo del martes sobre Lugano, para el entrenador Auriazul fue clave la solidez que mantuvo su equipo a pesar de quedarse con un hombre menos en el final del primer tiempo (fue expulsado el lateral derecho Lautaro Cuenos): "Rearmamos la línea de cuatro defensores con el ingreso de Julián Sprovieri, mantuvimos el orden y después, de mitad de cancha para adelante surgió el amor propio de cada uno para empujar al equipo al triunfo". En cuanto a lo individual, Pereyra destacó la tarea del "doble 5" conformado por Kevin Redondo y Oscar Peñalba. "Se adueñaron del mediocampo y eso fue clave. Kevin no sólo recuperó, sino que también se soltó para jugar y lo potenció a (Mauricio) Ruiz por izquierda. Eso fue muy importante, porque el Tucu es nuestro jugador más desequilibrante". A lo largo de estos cinco partidos, este renovado Puerto Nuevo ha mostrado ser un equipo que sabe sacar adelante los encuentros que se le presentan, una virtud muy difícil de conseguir en una divisional tan dura como la Primera D. "Tenemos jugadores que saben ganar partidos en esta categoría, por experiencia y jerarquía, que fue lo que buscamos cuando rearmamos el plantel", asiente el DT Portuario. Sin embargo, el entrenador está convencido que el equipo debe mejorar: "Ya sabemos que podemos ser un equipo duro y sólido defensivamente. Nos falta volumen de juego y estamos trabajando en eso, que es algo que no se consigue de un día para el otro y que depende de otros factores como el rival o el estado del campo de juego. Agregar ese volumen de juego es nuestro próximo objetivo". SE VIENE LINIERS. Ese carrousel incontrolable que suele ser el fútbol argentino, incluso en la más pequeña de las divisionales de Ascenso, prácticamente no le ofrece tiempo a Puerto Nuevo para disfrutar de la cima de las posiciones. Es que este sábado el Auriazul estará abriendo la sexta fecha de la Primera D cuando enfrente como visitante a Liniers en un partido que comenzará a las 11 de la mañana en General Villegas. "Hicimos un regenerativo después del partido con Lugano, porque nuestro descanso es corto y tenemos dos días menos de recuperación que ellos (Liniers jugó el domingo). Encima el sábado vamos a tener que madrugar y despertarnos muy temprano para viajar", explicó Pereyra en relación a la preparación para este encuentro. "Liniers es un equipo duro, que suele hacerse fuerte de local. Tiene mucha movilidad de mitad de cancha hacia adelante y trabaja bien la pelota parada", cerró "Jetin" respecto al próximo rival.





Carlos Pereyra; "Vamos por el buen camino, pero todavía no logramos nada"

