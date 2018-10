La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 04/oct/2018 Breves: Fútbol







BOCA, POR LAS SEMIS: enfrentará esta noche a Cruzeiro en Brasil.- COPA SUDAMERICANA: esta noche, Colón de Santa Fe intentará dar vuelta su serie frente a Junior de Barranquilla.- BARSA GANÓ EN LONDRES: el Barcelona de España derrotó 4-2 al Tottenham con un doblete de Lionel Messi.- PRIMERA B NACIONAL: en la sexta fecha se disputarán Nueva Chicago y Los Andes en Mataderos.- PRIMERA B METRO: en la novena fecha se disputaron cuatro partidos.- PRIMERA C: Argentino de Quilmes venció 2-0 como local a Luján.- BOCA, POR LAS SEMIS En el partido revancha de su serie de Cuartos de Final de Copa Libertadores, Boca Juniors enfrentará esta noche a Cruzeiro en Brasil. El encuentro se jugará desde las 21.45 en Belo Horizonte y el conjunto Xeneize tendrá a su favor la ventaja 2-0 que consiguió en la ida en La Bombonera. El ganador de esta serie se enfrentará en semifinales frente al vencedor de la llave entre Palmeiras y Colo Colo que anoche, al cierre de esta edición, jugaban la revancha (en la ida, el equipo de Brasil había ganado 2-0 en Chile). La otra semifinal ya está conformada: River Plate, que eliminó a Independiente de Avellaneda, se medirá con el último campeón, Gremio de Porto Alegre, que dejó en el camino a Atlético Tucumán. COPA SUDAMERICANA Esta noche, Colón de Santa Fe intentará dar vuelta su serie frente a Junior de Barranquilla cuando se enfrenten desde las 19.30 horas en el estadio Brigadier López. En el partido de ida, el equipo colombiano se impuso 1-0 jugando como local. El ganador de este duelo enfrentará en Cuartos de Final a Defensa y Justicia, que eliminó a Banfield tras ganarle 2-0 como visitante. BARSA GANÓ EN LONDRES En la continuidad de la segunda fecha de la Champions League, el Barcelona de España derrotó 4-2 al Tottenham con un doblete de Lionel Messi. En tanto, Mauro Icardi marcó el gol de la victoria 2-1 del Inter de Italia sobre el PSV de Holanda, mientras que Ángel Di María se anotó en la goleada 6-1 del Paris Saint Germain sobre el Estrella Roja de Serbia. La jornada del miércoles se completó con los siguientes resultados: Lokomotiv de Rusia 0-1 Schalke 04 de Alemania; Atlético de Madrid 3-1 Brujas de Bélgica; Borussia Dortmund 3-0 Monaco; Porto 1-0 Galatasaray y Napoli 1-0 Liverpool. Así, los cinco equipos con puntaje perfecto en este arranque de la competencia son Borussia Dortmund y Atlético Madrid en el Grupo A; Barcelona e Inter en el B; y Juventus en el H. PRIMERA B NACIONAL La sexta fecha del campeonato comenzará esta tarde con el partido que disputarán Nueva Chicago y Los Andes en Mataderos. El encuentro se jugará desde las 15.35 horas y tendrá transmisión de TyC Sports. El Torito cuenta con puntaje perfecto y es uno de los líderes del campeonato: ganó sus cuatro partidos y suma 12 unidades. PRIMERA B METRO En la continuidad de la novena fecha ayer se disputaron cuatro partidos, entre los que se destacó la victoria 2-0 de Estudiantes sobre Deportivo Español. De esta manera, el conjunto de Caseros llegó a los 19 puntos y quedó a uno del líder Deportivo Riestra, que juega hoy frente a UAI Urquiza como visitante. Los otros tres encuentros de ayer terminaron sin goles: San Miguel 0-0 Defensores Unidos; Fénix 0-0 Comunicaciones; y San Telmo 0-0 Tristán Suárez. Esta novena fecha de la Primera B Metropolitana se cerrará hoy con los siguientes partidos: Barracas Central vs Atlanta (15.05), UAI Urquiza vs Deportivo Riestra (15.30) y Flandria vs Acassuso (15.30). PRIMERA C En un partido postergado de la sexta fecha, Argentino de Quilmes venció 2-0 como local a Luján y a pesar de tener un partido menos (suspendido vs Dock Sud) se ubica en la séptima posición con 12 unidades (el líder es Deportivo Armenio con 18). En cambio, Luján no logra levantar cabeza y se mantiene en la última posición con apenas 4 puntos en ocho presentaciones. En tanto, hoy se pondrá en marcha la novena fecha de este campeonato de Primera C con el duelo que Lamadrid y Deportivo Laferrere sostendrán en Villa Devoto.



Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: