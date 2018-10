La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 04/oct/2018 Breves: Noticias de Actualidad







PEÑA EN EL CONGRESO: el jefe del Gabinete de Ministros señaló que el Ejecutivo "ratifica" el proyecto de ley de Presupuesto 2019.- POLÍTICA CENTRAL: el Banco Central adjudicó $ 109.520 millones de pesos en Leliq a siete días, al 74% anual.- OTRO JUICIO: el juez federal Julián Ercolini elevó a juicio oral y público el caso Los Sauces.- FEMICIDIO EN JUNÍN: una mujer de 49 años fue asesinada a golpes en la ciudad de Junín.- POLÍTICA CENTRAL El Banco Central (BCRA) adjudicó el miércoles $ 109.520 millones de pesos en Letras de Liquidez ´Leliq´ a siete días, con un rendimiento de hasta 74% anual, por arriba de una operatoria similar en la víspera, dijeron operadores. La tasa promedio subastada fue de 71,3% anual, agregaron las fuentes, quienes coincidieron en que había vencimientos por $ 123.341 millones en este instrumento exclusivo para los bancos. Resultó ser la tercera licitación en la semana dentro del nuevo programa monetaria destinado a frenar la inflación y contener la debilidad del peso contra el dólar. OTRO JUICIO El juez federal Julián Ercolini elevó a juicio oral y público el caso Los Sauces, que investiga una serie de negociados inmobiliarios a través de los cuales se habrían lavado activos probablemente provenientes de fondos de la obra pública. Estarán sentados en el banquillo de los acusados la ex presidente Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia. También deberán defenderse de las acusaciones Lázaro Báez y sus hijos Martín, Leandro, Luciana, y los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa. Esta es la primera vez que los hijos de la ex mandataria son enviados a juicio oral. El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal 5, integrado por los jueces Adriana Palliotti y Daniel Obligado y con una vacante. El tribunal fue sorteado ayer. El fiscal será Diego Velasco, el mismo que tiene el caso de dólar futuro en el que también será juzgada la ex presidente Cristina Kirchner. FEMICIDIO EN JUNÍN Una mujer de 49 años fue asesinada en las últimas horas a golpes en la cabeza en la ciudad bonaerense de Junín y se sospecha que el autor fue su ex pareja, quien apareció ahorcado. Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo en una vivienda situada en la calle Alsina 75, entre Belgrano y Lavalle, de esa ciudad del partido homónimo, donde vivía la víctima. La mujer asesinada era docente y fue identificada como Ana Carina Simeón. PEÑA EN EL CONGRESO En el Congreso, el jefe del Gabinete de Ministros, Marcos Peña, señaló que el Poder Ejecutivo "ratifica" el proyecto de ley de Presupuesto 2019 que está en discusión, como así también "las medidas" que está tomando para "ordenar la economía argentina". En ese contexto, el ministro coordinador defendió la estrategia del Banco Central para domar al dólar. "Estamos seguros que el tipo de cambio flotantes es lo que nos permite absorber los shocks externos", sostuvo Peña en la Cámara baja. Como era de esperarse, uno de ejes centrales de las preguntas de la oposición giró en torno a la política monetaria. La respuesta oficial del equipo de Jefatura de Gabinete remarca que "para fines de 2018 y 2019 se espera que la tasa de política monetaria se ubique en 60% y 32%, respectivamente". Asimismo, en cuanto a la inflación, desde el Gobierno anticiparon que "se espera un 40,3% para este año y 25,3% para el siguiente". Por último, respecto al tipo de cambio, la respuesta del oficialismo estimó que "se espera que sea de 41,9$/u$s y 50$/u$s para diciembre de 2018 y 2019, respectivamente".



