Los gremios docentes anunciarán hoy una nueva medida de fuerza

Edición del viernes, 05/oct/2018







Será en respuesta a la decisión de la gobernación de efectivizar a través de un decreto los aumentos rechazados en la última paritaria. Sería por al menos 48 horas. El conflicto entre la Provincia y los gremios docentes sigue agravándose. El motivo fue la sanción de una resolución de la administración de María Eugenia Vidal que efectiviza el último incremento de salarios que se les propuso a los docentes: un 19%. Los sindicatos consideran que el decreto 1145/18 que firmó la gobernadora implica un cierre, aunque sea de forma parcial, de la paritaria. Desde la administración, en tanto, lo negaron rotundamente y remarcaron que se trata de "llevar al básico" las sumas que hasta hoy se pagaron como "aumentos a cuenta de un futuro acuerdo". Igualmente, los gremios que integran el Frente de Unidad Docente, por su parte, han decidido convocar a un nuevo paro, cuya fecha y duración serán anunciadas a primera hora de hoy. Se estima que la medida de fuerza será de, al menos, 48 horas. Uno de los pasajes centrales del decreto dice "que corresponde (al Ejecutivo) determinar la política salarial para el sector (docente) formalizando la mejor propuesta que este Gobierno puede implementar, siendo ésta la desarrollada en la audiencia paritaria del 23 de agosto". La formalización de esa proposición implica la convalidación de los seis aumentos a cuenta que pagó la Provincia. La presidenta de la FEB, Mirtha Petrocini, señaló: "No rechazamos esa cifra porque buscamos el conflicto. Cualquier ciudadano entiende que no podemos aceptar un incremento de un 19 por ciento en un contexto donde se prevé una inflación superior al 42 por ciento". En esa línea, el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, aseguró que "al 1º de septiembre, la inflación ya es del 31%". Asimismo, criticó que "siempre sucede lo mismo: no hay negociación con las autoridades, hay imposición".

LOS GREMIOS DOCENTES RECHAZARON EL DECRETO DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.



