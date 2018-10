La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 05/oct/2018 Agostinelli: "Hay concejales que no saben de lo que hablan"







Así lo aseguró el secretario de Planeamiento, Obras y Medio Ambiente respecto a las críticas de la oposición a las obras encaradas por la gestión municipal. "Días atrás, he leído una nota que me ha llenado de incertidumbre y me pregunto si los trabajos estructurales que realizamos en barrios como San Cayetano, San Felipe, y Otamendi, en la calle Antártida Argentina, en los accesos a la ciudad que estaban destruidos, son también obras de maquillaje", aseveró el secretario de Planeamiento, Obras y Medio Ambiente del Municipio, Sergio Agostinelli, en relación a declaraciones del concejal Marco Colella (Frente Renovador), quien luego del temporal del pasado sábado aseguró que las obras de la gestión de Sebastián Abella son de "maquillaje". "Quizá el concejal opositor viva en otra ciudad, ya que no coincide con el campanense que empieza a sentir y ver que su ciudad se hace cada vez más vivible", enfatizó Agostinelli. "Este mismo concejal también piensa, erróneamente, que la tosca es absorbente, ¡qué nunca esté a cargo del mantenimiento de la ciudad", arremetió el funcionario, y explicó que la falta de una base y sub-base impermeable es la que crea "los problemas estructurales en las calles que nos hemos encontrado en cada uno de los barrios y de a poco estamos resolviendo." "También – prosiguió- habría que decirle al concejal que lea la Ley Orgánica de Municipios ya que las obras hidráulicas estructurales las hace la provincia y no la Municipalidad". En esta línea, el secretario señaló: "Gracias a las gestiones del intendente Sebastián Abella hemos realizado obras no estructurales hidráulicas con presupuesto propio que han mitigado algunos de los puntos conflictivos del Municipio. Y solo con ver el Plan de Mantenimiento de zanjas que lleva adelante la Secretaria de Descentralización quizás calmen sus acusaciones". Finalmente, Agostinelli concluyó: "Coincidimos con el concejal que Campana tiene un importante déficit de infraestructura, pero nunca antes lo escuché reclamar, desconozco su postura de antes y de ahora, o quizás el que quiera convertir una inclemencia climática en un tema electoral sea él".

Agostinelli destacó las gestiones del intendente Abella.



Agostinelli: "Hay concejales que no saben de lo que hablan"

