La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 05/oct/2018 Jefe de Policía desmiente posibles disturbios y saqueos









Artículo agregado en versión digital, no incluído en la versión impresa. Fue a raíz de un falso comunicado en el que la gobernadora supuestamente declaraba la emergencia en la provincia de Buenos Aires. Se realizó una denuncia judicial para que se investigue su origen. En el día de ayer se viralizó en las redes sociales un supuesto comunicado interno del "Comisario General Jefe de Policía Marcelo Perroni", donde se explicita que "en razón de investigaciones practicadas por la División de Prevención del Delito de esta Policía, quienes logran determinar que en los próximos días, varias agrupaciones políticas podrían concentrarse en distintos puntos de país con intenciones de realizar coretes de rutas, disturbios, saqueos, etc"; con fecha 2 de octubre la gobernadora Vidal había resuelto declarar la Emergencia en la provincia de Buenos Aires, y poniendo en alerta a la fuerza. Dicho comunicado fue desmentido en una presentación judicial realizado en la UFI 8 a cargo del Dr Hugo Tesóna, en la que el Superintendente General de Policía Rubén Fabián Perroni denunció "haber tomado conocimiento de un mensaje absolutamente falso, viralizado en las redes sociales, con el que se pretendía infundir un temor público, anunciando futuros tumultos o desórdenes con clara intención de provocar una intimidaciónpública". En ese sentido, Perroni invoca el Artículo 211 del Código Penal Argentino, para que el fiscal interviniente investigue el caso. Dicho artículo señala que "será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos".



La presentación judicial realizada en la UFI 8, desmintiendo el comunicado que se hiciera viral.





El documento falso, viralizado en las redes sociales aduciendo ser un comunicado del Comisario Perroni. (El sobreimpreso FALSO en color rojo es nuestro). #Dato Circula por las redes un falso comunicado policial. Fabián (no Marcelo) Perroni ya realizó una denuncia.penal al respecto en la UFI 8 a cargo del Dr Hugo Tesón. pic.twitter.com/V0E4I9IQtE — (@frandrioli) 5 de octubre de 2018

Jefe de Policía desmiente posibles disturbios y saqueos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: