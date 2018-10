La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 05/oct/2018 Paritaria municipal: nueva oferta, otro rechazo







El Gobierno municipal subió en dos puntos el ofrecimiento de aumento salarial para el segundo semestre del año: pasó de significar una suba total del 14 a una del 16% en cuatro cuotas. Sin embargo, una asamblea de trabajadores municipales la rechazó y se continúa prologando la discusión paritaria. La nueva propuesta oficial consiste en aumentos del 3% para septiembre y octubre, del 6% para diciembre y del 4% para enero. En tanto, el Gobierno sigue sin reconocer la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron los sueldos de sus empleados en la primera mitad del año paritario. Y el Sindicato no tiene una herramienta para torcerle el brazo: en marzo, firmó una cláusula de revisión y no una gatillo. De esos 10 puntos que el incremento de precios acumuló por encima del acuerdo paritario de marzo-agosto (9%), el gremio hoy se conformaría con recuperar el 8%. Eso sí: para el nuevo pacto salarial, pretende establecer una "cláusula de ajuste automático por inflación", lo que ataría las cifras a otorgar a la evolución mes a mes de los precios. El Sindicato comunicará el rechazo de sus bases a la oferta salarial oficial el martes, cuando está citado el próximo encuentro en sus representantes y los del Municipio. Si no hay una nueva contra-oferta, serán los trabajadores municipales quienes decidan los pasos a seguir. Se sigue sin hablar por el momento de medidas de fuerza, aunque la cuerda de la tira cada lado vaya llegando al límite de su elasticidad.



