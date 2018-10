La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 05/oct/2018 Calendario Maya - Año Luna 13:

Sol 6 - Energía del Viernes 05/10/2018 - Trecena del Águila

El Sol, "EL SEÑOR SOL", está del lado de la humildad. Nos empuja a irradiar todo aquello que llevamos dentro. Es amor incondicional, maestría espiritual. Conexión profunda con Dios, con la fuente creadora, con la energía desde donde todo se inicia. Viene a trabajar el EGO. Kin 240-Sol 6 - Autoguia El 6 es el biorritmo se refiere a saber escucharnos a nosotros mismos, respetar nuestros propios tiempos, lo que pasa internamente en nosotros en relación a lo que sentimos. El 6 se encuentra en el hombro izquierdo, a estar atentos si en estos 13 días duele el hombro izquierdo, no estamos escuchándonos y posiblemente no pudimos soltar el EGO, que es lo que el Sol viene a trabajar. El Sol nos hace sutilizar aspectos densos en sensibles. Nos aporta la habilidad de poder dar en el blanco, además de aportarnos coraje y valentía. Hoy es un día donde el Sol nos hace la invitación de sentirnos parte del TODO, y de poder entender que si realizamos un cambio aunque parezca pequeño, suma, para ir generando el gran cambio que muchos queremos. Ojo con estar muy dominantes y egocéntricos en este día, trabajar mucho sobre el ego para que no nos nuble el camino y sepamos bien a dónde vamos. Energía que nos aporta coherencia entre lo que decimos y hacemos siempre y cuando estemos en equilibrio, bien centrados, sino podemos estar predicando una cosa y estar parados en la vereda de enfrente. Excelente día para meditar, volver a comprometernos. Día para poner en práctica todo lo que pensamos y sentimos. Atreverse a salir de las sombras del temor y la duda, aceptando lo que sucede con calma, para poder superarlo y saber que la luz del Sol nos va a ayudar a disolver todas las trabas y tensiones si le damos paso y dejamos que esta energía divina entre en nosotros. Buen Viernes radiante para todos!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

