Del 5 al 7 de Octubre de 2018:
Agenda Cultural del Fin de Semana

Agenda Cultural del Fin de Semana







Centro Cultural Pachamama (Jean Jaures 724) Sábado: Desde las 21:00 estará sonando Pablo Riquero, cantautor montevideano. En Noviembre de 2016 lanzó su primer disco, "Comienzo", conceptuado a dúo con Agustín Lumerman en la percusión. Pablo compartió escenario con grandes músicos uruguayos como Edu Lombardo y Jaime Ross, entre otros. Actualmente también integra el grupo de referentes de murga uruguaya "Los Mareados", donde participa como compositor, arreglador y cantante. Este fin de semana viene a la ciudad a mostrarnos un poco del sonido de la banda Oriental. Domingo: En esta ocasión bajan desde las estepas del viejo continente "Katyusha", obra de teatro que cuenta la parte no heroica de la guerra desde un punto de vista absolutamente femenino tocando temas como la suciedad, el hambre y el frío. A las 18:00 habrá ronda de poesía con micrófono abierto, a las 19:30 comenzará la obra seguida de una instancia de debate y por último la noche la cerrarán una serie de acústicos.



Este Domingo a las 19:30 se presenta en “La Pacha" el uruguayo Pablo Riquero, compositor, arreglador e integrante de la murga “Los Mareados". Bisellia Teatro Bar (Estrada 718, Campana) Viernes: Desde las 21 tocará Rafael Amor. Después de medianoche todos pueden subirse a tocar en el mic abierto. Sábado: Habrá Stand Up desde las 21. Después de medianoche será el turno de "Los Garfios x Rober". Dappiano´s (Alem 848, Campana) Viernes: Habrá homenaje a Korneta Suárez, de "Los Gardelitos". La fiesta Gardeliana la protagonizarán "Ojos de Fuego" con "La 147" como banda invitada. La entrada costará 50$. Sábado: "Los Náufragos" traen "Junte Rengo" para festejar a la convocante banda de rock nacional y hacer sus propios temas. La entrada en puerta estará 150$. Club Ciudad de Campana (Chiclana 209, Campana) Sábado: El Salón Cultural "Homero Expósito" del club Ciudad de Campana se engalanará el próximo sábado 6 de octubre por la noche con la presencia de OPUS 4, cuarteto vocal platense que se encuentra recorriendo el país para festejar sus 50 años con la música. En la oportunidad, serán parte del espectáculo el Concertista Internacional de guitarra Arturo Zeballos y el coro del club. Se pueden adquirir entradas anticipadas en Bell Music, (Mitre 1076), o comunicándose al celular local 539140.





