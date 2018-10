La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 05/oct/2018 Este sábado se celebrará el Día Mundial de la Parálisis Cerebral







Será con la organización de la Dirección de Discapacidad e IMENIC Virgen Niña. Se desarrollarán diversas actividades recreativas. Este sábado, desde las 14, en la plaza Eduardo Costa se celebrará el Día Mundial de la Parálisis Cerebral con diversas actividades recreativas. "Siempre hablamos de celebración cuando se trata de una concientización", destacó la directora de Discapacidad del Municipio, Márgara Pons, quien anunció dicha jornada que cuenta con la organización de la Secretaría de Desarrollo Social y Hábitat e IMENIC Virgen Niña. El encuentro se extenderá hasta las 18. Allí, los alumnos de IMENIC Virgen Niña presentarán una Feria Artesanal donde exhibirán y pondrán a la venta sus productos. Además, se llevarán a cabo la tradicional caminata y la pintada simbólica de la rampa. Asimismo, familiares y docentes compartirán testimonios sobre su experiencia. Por último, se llevarán a cabo juegos donde todos los presentes puedan integrarse. Pons además enfatizó que "este año, con el lema ‘Atrevete a conocerme’, la premisa es que todas las personas se acerquen y se animen a conocer a quienes tienen parálisis cerebral. No hay que pensar que a raíz de esta condición de salud no puede hacer nada. Buscamos romper con ese concepto". "La actividad se compartirá con la Expo Colectividades precisamente pensando en el hecho de incluir y convivir en un mismo espacio. Queremos que se hable, vea y visibilice el tema", cerró. Por su parte, María de los Ángeles Fernández, coordinadora del área motora de IMENIC, subrayó que "si la sociedad y el mundo fuera más accesible no habría discapacidad. Si cualquier persona en silla de ruedas puede ir a un cine, un restaurante, la playa, es decir, los espacios por donde todos transitamos dejaríamos de hablar de barreras". Fernández finalmente indicó que "no es algo que le corresponde solo al Estado sino también a cada uno de quienes integran la sociedad". Y Verónica Toscano, en representación del grupo de padres de IMENIC, enfatizó la importancia de generar junto al Municipio actividades y espacios que inviten a la reflexión. "Molesta la mirada fea del otro. Por eso, queremos que nos conozcan y sepan quiénes somos. Que comprendan que la parálisis cerebral no es una enfermedad sino de una patología con la que ellos conviven a diario", destacó. En tanto que, para completar su intervención, aseguró que "poco a poco se ven los resultados de esta extensa campaña de concientización. Hay personas que comienzan a acercarse sin miedo ni prejuicios. Aún hay cosas para revisar y reflexionar. Es necesario comprender que todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones".

Márgara Pons encabezó el anuncio de las actividades junto a representantes de IMENIC.



