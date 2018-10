La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 05/oct/2018 Viernes 5 de Octubre de 2018:

TEXTO DE LA SOLICITADA: CUCeI: Nuestro desacuerdo al cambio de Zonificación del Parque Industrial "Los Libertadores" Ante varias consultas de comerciantes por el acuerdo anunciado y publicado del C.U.A. sobre el cambio de zonificación que se avecinaría en el Parque Industrial "Los Libertadores", comunicamos al comercio general de Campana nuestra opinión que en su momento fuera expuesta al Consejo Urbanístico Ambiental, como integrantes de este organismo.La modificación de un amplio sector del Parque "Los Libertadores" de Industrial a Comercial sobre Ruta Panamericana Nº 9 y Ruta Provincial Nº 6, para que de esta manera se facilite la actividad comercial, recreativa y complementaria de usos múltiples, originará abrirles las puertas de forma inmediata a shoppings y cadenas comerciales, generando en el mediano o largo plazo, inestabilidad en el pequeño y mediano comercio de la Ciudad de Campana, acarreando cierres de comercios y despidos de empleados, ya que hoy el comercio general y no solo en la Ciudad de Campana, se encuentra en un período recesivo, el cual viene de varios años, por lo que ya no puede hacer frente a los pagos de servicios, tasas, impuestos, alquileres, etc., y menos aún podría llegar a hacer frente a una competencia de tal magnitud. Desde la CUCEI hemos ahondado en el tema, investigando con Cámaras Provinciales, y Cámaras Comerciales de ciudades vecinas, las odiseas y lo sucedido a los distintos comerciantes de zonas afectadas, donde cuentan el impacto que ha causado en sus ciudades y en distintas zonas, la instalación de shoppings o paseos a cielo abierto. Hoy las grandes ciudades les han quedado chicas a estos mega-proyectos y existe la tendencia en abrir centros comerciales en ciudades más pequeñas que van de 100 a 300 mil habitantes o más, abarcando y causando impacto negativo también en los comercios de todas las ciudades vecinas. Este gran capital comercial o holding, no nacional, que solicita este cambio de zonificación, para inyectarse e ingresar en la economía campanense, pertenece a inversiones e inversores de grupos que en su mayoría, sus bases económicas no solo están asentadas fuera de nuestra ciudad, sino que fuera de nuestro País. Realmente es grato que quieran invertir en nuestra ciudad, pero este tipo de inversión, en la balanza comercial de ingresos por tasas y utilidades para nuestra Ciudad, será negativa, por originar un repatriar de capitales y una masiva salida de liquidez, que en el caso de los comerciantes locales los vuelcan y reinvierten en nuestra misma ciudad. Si bien la ciudad cuenta con pocos espacios de esparcimiento, no se debe confundir a estos centros comerciales, con un lugar de esparcimiento, porque su único fin es el consumo. Es verdad que la zona tendría un gran impacto, principalmente el frente que da a Panamericana Ruta Nº 9, pero dicho impacto no generaría un incremento significativo en los valores de las propiedades del barrio lindero, es este caso el Barrio San Felipe, más no así del metro cuadrado del sector que se pide cambiar a comercial, el cual se incrementaría en no menos de un 200 o 300%. Somos concientes que el parcelamiento sobre el frente vial que da a Ruta Provincial Nº 6, da la posibilidad de ser una cortina y así el impacto ambiental ser menor con los barrios, vecinos desde Villanueva hasta Las Acacias, pero no opinamos igual sobre ruta Panamericana, donde además está de por medio, y desprotegiéndose el humedal del Arroyo de la Cruz, y que le causará un impacto ambiental negativo en la zona. Nosotros nos preguntamos: en caso de aprobarse el cambio de zonificación ¿Cómo compensarán esta revalorización desde el Parque "Los Libertadores"? ¿Con pedidos de obra para la Ciudad? ¿Se les exigirá que un porcentaje o que un sector de los locales solo sean locados por comerciantes de la zona y a precios o valores no ajenos a la realidad comercial y los de la ciudad? Porque de no ser así, seguiremos con el problema de los comerciantes de toda la ciudad de Campana que igualmente no se verían beneficiados ni protegidos en lo más mínimo. Hoy Campana se auto abastece ampliamente con los comercios existentes, los cuales no llegan a cumplir las ventas mínimas para mantenerse. Es sabido y entendemos que el avance, la modernización, el crecimiento en las ciudades es inevitable, y la posibilidad de un shopping en nuestra ciudad puede entusiasmar a muchos vecinos y no se los puede prohibir de ello, pero el ingreso de estos mega proyectos a corto, mediano o largo plazo, reiteramos que originará una fuga de liquidez constante, quebrando definitivamente al comerciante local que siempre invirtió acá en nuestra ciudad. Hoy todos los vecinos de Campana estamos haciendo un inmenso esfuerzo pagando los impuestos para la gran puesta en valor e inversión en la principal arteria comercial de nuestra ciudad que está embelleciendo al centro, además en otras arterias principales y en los barrios de nuestra ciudad, pero por otro lado, de aprobarse el cambio de Industrial a Comercial en el Parque "Los Libertadores" derivarán en cierre de comercios, si las construcciones de estos mega emprendimientos llegan a darse en un futuro, y no estamos hablando que se deja a la deriva solamente los comercios de la zona céntrica, sino de todo el Partido de Campana y alrededores. Seguimos opinando que no existe legislación comercial clara, los principios de una política dedicada al comercio no están definidos, necesitamos normas proteccionistas orientadas a los pequeños y medianos comerciantes contra la competencia insostenible creada por los establecimientos comerciales de grandes superficies y de capitales extranjeros. Y por otro lado creemos si "Parque Los Libertadores" fue constituído y adquirió esos predios para que sea un parque industrial, que primero se fomente la instalación y radicación de industrias, que aún no han dado noticias de la futura radicación de ninguna empresa, donde puedan crearse puestos de trabajos que es lo que hoy estaríamos necesitando en la ciudad. SABEMOS que tenemos un comercio desprotegido pero que siempre luchó, se la ingenió y ha aguantado todo tipo de crisis. SABEMOS que necesitamos más medidas protectoras para el compre local y la venta ilegal. SABEMOS lo que haremos con lo que tenemos y con lo que no tenemos. SABEMOS, SENTIMOS y VIVIMOS día a día con una realidad y situación actual tormentosa y de fuertes vientos en contra. Nuestro inventario nos da mucho stock parado, ya sea en mercadería, intelectualmente o de mano de obra. Pedimos por favor que no se empeore la situación para el comercio. COMISIÓN DIRECTIVA CUCEI 3/10/2018

