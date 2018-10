La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 05/oct/2018 Menem fue absuelto en la causa por tráfico de armas a Ecuador y Croacia







La Cámara Federal de Casación Penal consideró que no se cumplió el "principio del plazo razonable" para arribar a una condena firme. La diputada Elisa Carrió aseguró que pedirá el juicio político de los camaristas. La Cámara Federal de Casación Penal absolvió ayer al ex presidente Carlos Menem en el marco de la causa por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia, al considerar que no se cumplió el "principio del plazo razonable" para arribar a una condena firme. El tribunal, integrado por Liliana Catucci, Carlos Mahiques y Eduardo Riggi, decidió en el marco del expediente que se inició en 1995 y, tras 23 años de recorrido judicial, el senador fue condenado a siete años de prisión, pero ahora fue absuelto. La Cámara falló a favor de los acusados y el fallo ahora podrá estar sujeto a revisión por parte de la Corte Suprema de Justicia, si el fiscal apela. El 7 de noviembre de 2011 el Tribunal Oral Federal 3 absolvió a los acusados, entre ellos Menem, pero dos años más tarde la Cámara Federal de Casación, con otra integración a la actual, anuló esa decisión. Así, el Tribunal 3 fijó las penas y en ese marco el senador de La Rioja recibió siete años y medio de prisión, algo que luego CARRIO PEDIRÁ EL JUICIO POLÍTICO La diputada oficialista Elisa Carrió cuestionó la absolución del ex presidente Carlos Menem en la causa por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia, al señalar que ese fallo "condena a la propia Justicia" y "demuestra la visceral impunidad que hiere gravemente la República", y anunció que pedirá el juicio político de los camaristas. La líder de la Coalición Cívica fue una de las primeras en expresarse luego de conocerse la decisión de la Cámara de Casación respecto al ex jefe de Estado: "La política y la justicia impidieron una condena en plazos cortos. Hoy la misma política y la misma justicia impidieron el cumplimiento de la condena", criticó la referente de Cambiemos. Para la legisladora, los camaristas usaron "argumentos garantistas incompatibles con lo normado por el artículo 36 de la Constitución Nacional". "El fallo para absolver al ex presidente Menem demuestra la visceral impunidad que hiere gravemente la República", sostuvo Carrió. De acuerdo con su visión, la sentencia "involucra" tanto al ex mandatario como "a los jueces que lo salvaron en el delito de infames traidores a la patria"



