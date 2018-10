La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 05/oct/2018 Breves: Noticias de Actualidad







DE LA RÚA SUFRIÓ UN INFARTO: el expresidente Fernando de la Rúa fue internado en la tarde de ayer por una dolencia cardíaca.- SUBIÓ EL DÓLAR: tras caer casi 8% en tres días, el dólar rebotó ayer 72 centavos a $ 39,43.- LÓPEZ COMPLICÓ A CFK: el ex secretario de Obras Públicas José López aseguró "No hablé antes por temor a Cristina Kirchner porque es una persona muy vengativa".- AUMENTA EL CELULAR: los precios de la telefonía celular aumentarán entre 10 y 19% a fin de año.- SUBIÓ EL DÓLAR Tras caer casi 8% en tres días, el dólar rebotó ayer 72 centavos a $ 39,43, en bancos y agencias de la city porteña, como reacción a una mayor aversión al riesgo en el mundo tras el aumento de tasas de interés en EEUU y los temores a una guerra comercial mundial. Este contexto alentó la salida de capitales de los mercados emergentes, provocando sendas caídas en las monedas regionales, entre ellas el peso, luego de que la tasa del Tesoro estadounidense a 10 años tocara el mayor nivel desde el 2011 a un máximo de 3,23%. Así, el billete minorista llegó a tocar un máximo de $ 39,55, pero terminó debajo de ese nivel, en una jornada en la que el Banco Central colocó otros $ 97.709 millones en Leliq con un rendimiento promedio del 72,831% anual, o sea por arriba de la subasta del miércoles. LÓPEZ COMPLICÓ A CFK El ex secretario de Obras Públicas José López aseguró este jueves que los 9 millones de dólares que llevó el 16 de junio de 2016 al convento de General Rodríguez los tuvo por pedido del entonces secretario de Cristina y Néstor Kirchner, Fabián Gutiérrez. "A mediados de mayo de 2016 fui citado a una reunión por Fabián Gutiérrez, quien fuera secretario privado de Néstor y Cristina Fernández, y me dijo que necesitaba mover una plata de Daniel Muñoz sin que se enterara su mujer Carolina Pochetti", relató el ex funcionario quien declara por videoconferencia como imputado por enriquecimiento ilícito. No obstante, aclaró que él sabía que "los mensajes venían de Cristina Kirchner". "No hablé antes por temor a Cristina Kirchner porque es una persona muy vengativa", dijo López. AUMENTA EL CELULAR Los precios de la telefonía celular aumentarán entre 10 y 19% a fin de año, según la empresa que presta el servicio. Será el tercer ajuste de 2018: el último comenzó a regir entre mayo y agosto. Por caso, Movistar anunció que el ajuste en sus planes será del 19% en promedio e impactará en las facturas de diciembre y enero. Así, un plan básico de esta compañía, que por el momento tiene un costo de 598 pesos, pasará a costar 719 pesos. Por su parte, Claro indicó que los abonos se incrementarán en un 10% promedio, por lo cual el plan básico de esta empresa será de 370 pesos y el más caro, de 1.400 pesos. En tanto, la otra gran operadora de telefonía móvil, Personal, no tiene previsto por el momento un nuevo ajuste, ya que el último lo aplicó en agosto, con un 8% promedio. DE LA RÚA SUFRIÓ UN INFARTO El expresidente Fernando de la Rúa fue internado en la tarde de ayer por una dolencia cardíaca, que después trascendió se trató de un infarto de miocardio, según precisaron voceros que concurrieron a visitarlo al Instituto del Diagnóstico, donde se encuentra en "condición estable". Los médicos que atienden a De la Rúa, de 80 años, ante el cuadro que presentaba el paciente, resolvieron practicarle una angioplastia. El radical había tenido un episodio similar en mayo de este año; entonces los médicos del Sanatorio Otamendi le colocaron dos stents.



