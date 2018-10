La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 05/oct/2018 Básquet:

Ciudad de Campana consiguió su cuarta victoria en fila en el Torneo Clausura de la ABZC







Le ganó 79-69 como visitante a Honor y Patria de Capilla del Señor y se confirmó como líder de la Zona B. La juvenil formación que Ciudad de Campana está presentando en el Torneo Clausura 2018 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) no detiene su marcha: el miércoles por la noche consiguió su cuarta victoria en fila tras superar 79-69 como visitante frente a Honor y Patria de Capilla del Señor. El equipo "alternativo" Tricolor, que en esta oportunidad fue dirigido por Martín Trovellesi, volvió a obtener réditos de un plan de juego que apunta a defender intensamente y a tener al contraataque como primera alternativa. Y si bien la ofensiva estacionada se trabó en algunos pasajes del juego, no perdió la calma y cerró bien el encuentro para quedarse con el triunfo. Y lo hizo con los mismos cinco jugadores en cancha a lo largo de los 40 minutos, destacándose especialmente la actuación del pivot juvenil Agustín Hernández, quien sumó 27 puntos y terminó como goleador del partido a pesar de enfrentarse a un hombre experimentado como Gabriel Cedro. También fueron determinantes los aportes de los aleros Tomás Irisarri (9 puntos en el segundo cuarto) y Juan Sebastián Manrique (dos triples en el tercero y uno en el cuarto), quienes anotaron 17 puntos cada uno. Con este triunfo, el CCC mantuvo su invicto y se confirmó como líder de la Zona B. En la próxima fecha, en el cierre de la primera rueda, enfrentará como visitante a Náutico Zárate, que esta noche visita al Campana Boat Club por la cuarta jornada (ver aparte). SÍNTESIS DEL PARTIDO HONOR Y PATRIA (69): Juan Mendoza (19), Lucas Ventura (9), Adrián Antivero (18), Marcos Roldán (0) y Gabriel Cedro (12) (FI) Emanuel Pastoriza (11) y Tobías Pancolini (0). DT: Juan Pablo Montero. CIUDAD DE CAMPANA (79): Sebastián Fernández (9), Joaquín Aguilar (9), Tomás Irisarri (17), Juan Sebastián Manrique (17) y Agustín Hernández (27) (FI) Juan Cruz Tello (0), Joaquín Cazurro (0), Lucio Cadelli (0), Franco Garín (0), Matías Pagura (0), Lautaro Gherbi (0) y Máximo Fritzler (0). DT: Martín Trovellesi. PARCIALES: 16-18 / 21-23 (37-41) / 13-19 (50-60) / 19-19 (69-79). JUECES: Raúl Imosi y Joaquín Albertinsky. GIMNASIO: Honor y Patria (Capilla del Señor).

TOMÁS IRISARRI APORTÓ 17 PUNTOS PARA EL TRIUNFO TRICOLOR EN CAPILLA. BOAT CLUB RECIBE HOY A NÁUTICO ZÁRATE El equipo dirigido por Gustavo Godoy busca su primera victoria. Por la cuarta fecha de la Zona B del Clausura de Primera División de al ABZC, el Campana Boat Club recibirá esta noche a Náutico Zárate en busca de su primer triunfo en este certamen. El equipo dirigido por Gustavo Godoy cayó en sus tres primeras presentaciones frente a Independiente de Zárate, Honor y Patria de Capilla del Señor y Ciudad de Campana y hoy intentará revertir esa racha adversa ante un rival que acumula dos triunfos y una derrota en sus tres partidos previos. El encuentro se disputará en el gimnasio de la ribera de nuestra ciudad desde las 21.30 horas y es parte de la jornada que comenzó el miércoles con la victoria del CCC en Capilla del Señor y que se cerrará el próximo martes, cuando se enfrenten Independiente y Central Buenos Aires en duelo de equipos zarateños. Hasta el momento, las posiciones de esta Zona B del Clausura ABZC están de la siguiente manera: 1) Ciudad (4-0); 2) Náutico Zárate y Central Buenos Aires (2-1); 4) Independiente (1-2); 5) Honor y Patria (1-3); 6) Boat Club (0-3). EL RESTO ZONA A. Las posiciones son: 1) Defensores Unidos (2-0); 2) Náutico San Pedro, Belgrano de Zárate y Atlético Baradero (1-1); 5) Tempestad de San Antonio de Areco (0-2). Por esta cuarta fecha jugarán: Atlético Baradero vs Belgrano (sábado 20.00) y Defensores Unidos vs Tempestad (domingo 20.00). Queda libre Náutico San Pedro. ZONA C. Las posiciones son: 1) Sportivo Pilar (2-0); 2) Atlético Pilar (1-0); 3) Unión de Del Viso y Porteño de General Rodríguez (1-1); 5) Universidad de Luján (0-3). El miércoles, Porteño le ganó 68-62 a Unión en un encuentro suspendido, mientras que por la cuarta fecha jugarán: Atlético Pilar vs Unión (sábado 21.00) y Universidad de Luján vs Porteño (lunes 21.30). Queda libre Sportivo Pilar. ZONA D. Las posiciones son: 1) Ingeniero Raver de Los Cardales (3-0); 2) Sportivo Escobar (2-1); 3) Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz (1-1); 4) Independiente de Escobar y Capilla Racing (0-2). Por la cuarta fecha jugarán: Ingeniero Raver de Los Cardales vs Deportivo Arenal (domingo 20.30) e Independiente de Escobar vs Capilla Racing (miércoles 21.00). Queda libre Sportivo Escobar.

