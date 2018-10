La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 05/oct/2018 Básquet:

Rubén Runke; "Haber vuelto me produce una satisfacción enorme"







Después de casi 20 años, Rubén Runke regresa al club en el que se formó con la ilusión de poder aportar su juego y su experiencia para que el CCC logre el ansiado ascenso al Federal. A sus 40 años y con numerosos ascensos y títulos sobre sus hombros, Rubén Runke se ha convertido en una eminencia del básquet de la región. Por sus conquistas, sí, pero también por el reconocimiento y cariño que se ha ganado fuera de la cancha. Nació en nuestra ciudad en 1978 y se formó en Siderca, con el que llegó a jugar incluso el Torneo Nacional de Ascenso (fue parte del plantel que perdió la final con Libertad de Sunchales). Después, cuando la calle Chiclana se quedó sin básquet profesional, emigró hacia otros clubes de la región y construyó una brillante carrera, con mucho éxito en distintos equipos y especialmente en sus diferentes experiencias en Sportivo Escobar, donde la temporada pasada participó de Torneo Federal. Además, su trayectoria incluye pasos por Náutico Hacoaj, Vélez Sarsfield, Gimnasia de Villa del Parque, Sportivo Pilar y Presidente Derqui. Y cuando parecía que ya había dado sus últimas batallas, Ciudad de Campana hizo un nuevo intento por recuperarlo, apostando a su experiencia y jerarquía para liderar al plantel que intentará lograr el ansiado ascenso al Torneo Federal. "Haber vuelto me produce una satisfacción enorme, casi 20 años después. Estoy muy contento de reencontrarme con el club en el que me formé", le cuenta Rubén a La Auténtica Defensa . "Hizo un esfuerzo físico muy grande para volver a estar a tono para la competencia y nos está dando muchísimo", lo destaca su actual entrenador, Sebastián Silva. "Es un líder muy positivo y es un gran acierto haberlo traído porque contagia sus ganas y también levanta a sus compañeros cuando por ahí están medio caídos. Potenció individualmente a todos y especialmente a Martín Delgado, con quien compartirá la zona pintada", agregó el coach Tricolor. "Es un jugador excepcional, con muchas condiciones", aporta Runke sobre Delgado. "Si lo podemos acompañar bien para que despliegue su potencial, vamos a tener buenas oportunidades", remarca. Las figuras de Runke y Delgado para la zona pintada coronan un plantel con mucho potencial e intensidad en el perímetro. Y que a partir de esa conformación asoma como gran candidato en este Provincial: "Tenemos nombres importantes y se ha armado un equipo fuerte, que será muy intenso en el perímetro. Desde allí tenemos que fortalecernos y construir para ser protagonistas. Pero para eso tenemos que ser regulares, encontrar y sostener un buen nivel de juego e intensidad, con participación de todos. Noto que hay mucha expectativa, pero nosotros tenemos que ir partido a partido y nuestro primer desafío es Defensores Unidos. No podemos pensar más allá de eso, porque esto es muy largo", advierte Runke, un conocedor de los tiempos y momentos que tienen estas competencias como el Provincial. Ahora, ya a la búsqueda de un nuevo ascenso, esta vez con el que club en el que dio sus primeros pasos.

"NOTO QUE HAY MUCHA EXPECTATIVA, PERO NOSOTROS TENEMOS QUE IR PARTIDO A PARTIDO", ASEGURA.



Básquet:

Rubén Runke; "Haber vuelto me produce una satisfacción enorme"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: