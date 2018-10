La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 05/oct/2018 Villa Dálmine:

Horacio Falcón confirmó su retiro y se prepara para su partido homenaje







Será el 17 de noviembre, en el estadio de Mitre y Puccini. El jugador que más veces visitó la camiseta Violeta brindó una conferencia de prensa en la que también se anunció que continuará trabajando en la institución en divisiones juveniles. "Cuando llegué, Nahuel estaba todavía en la panza de Laura". Con esa referencia familiar, sosteniéndole la vista a su mujer y a su hijo mayor, de ya 14 años, Horacio Manuel Falcón (38) dejaba en claro todo lo que pasó en su vida desde su arribo a Villa Dálmine. Y lo hizo con esa sonrisa nostálgica que generan los recuerdos cuando nos atraviesan sin pedir permiso. Fue el miércoles por la noche en la sala de prensa del club, durante la conferencia en la que confirmó su retiro de la actividad profesional. Sí: ese duro e incansable volante central que vistió la camiseta Violeta más que ningún otro (429 partidos) le puso punto final a una carrera que, probablemente, nadie imaginó por lo extensa y exitosa. Comenzó en la Primera D en Puerto Nuevo, siguió en Villa Dálmine desde 2003 y se extendió hasta mayo pasado, cuando disputó su último partido en Tucumán frente a San Martín el marco del Reducido por el ascenso a la Primera División. En esa vorágine nació su segundo hijo (Tobías), pasó etapas muy difíciles en el club, amagó con dejar el fútbol en un par de oportunidades, combinó su carrera con un trabajo en la planta de Tenaris Siderca y finalmente encontró la recompensa, por duplicado: los inolvidables ascensos en 2012 y 2014, que coronaron de inmejorable manera su condición de ídolo Violeta. "Estoy muy agradecido al club y a muchas personas que fueron parte de mi carrera a lo largo de todos estos años, especialmente a mi señora y mis dos hijos, que fueron incondicionales conmigo", comenzó diciendo "el Otto", quien también se acordó de compañeros ("solo no hubiese hecho nada"), entrenadores, dirigentes, masajistas, empleados… "Por suerte tengo mucho que agradecer", se rió antes de pedir disculpas por aquellos de los que se podría estar olvidando. "El balance es muy positivo", aseguró y seguidamente recordó que cuando llegó a mediados de 2003 a Mitre y Puccini se encontró con "un técnico que no me quería". La referencia era para Walter Cataldo, quien había arribado al club con un grupo de jugadores que eran de su confianza. Sin embargo, Falcón le ganó la pulseada al entrenador, debutó el 27 de septiembre frente a Dock Sud y se convirtió en un titular indiscutido del equipo de nuestra ciudad en los siguientes 15 años (con excepción de la temporada 2005/06, cuando estuvo en Acassuso). En ese repaso a su carrera, el Otto no dudó al marcar el punto de quiebre: "El 2012 (año del ascenso a la Primera B Metropolitana) me cambió la vida. Empezaron a verse los frutos de tantos esfuerzos y llegamos a 2014 (ascenso al Nacional B), que fue un regalo muy lindo, un logro que hay que saber valorar y que nos puso en un lugar de privilegio". Para ponerle un cierre a esta gran carrera, Villa Dálmine ya está preparando junto al propio Falcón el partido homenaje: será el sábado 17 de noviembre por la tarde en el estadio de Mitre y Puccini. "Se lo merece desde todo punto de vista", aseguró el vicepresidente Jorge Milano. Según adelantó "el Otto" contará con la participación de "compañeros de los ascensos de 2012 y 2014", de los cuerpos técnicos de esos equipos encabezados por Walter Nicolás Otta y Sergio Rondina, "otros compañeros de otros años y también amigos íntimos de la vida con los que voy a poder compartir este partido". ¿Sorpresas? Habrá también: "Estamos hablando con algunos jugadores de Primera División", reveló sin dar mayores detalles. La conferencia de prensa también sirvió para anunciar que Falcón continuará ligado a Villa Dálmine a través del trabajo que realizará en divisiones juveniles: "Necesitamos de él para que transmita toda su experiencia a los chicos de las divisiones juveniles", remarcó Milano. "Fue muy lindo que me hayan ofrecido seguir en el club y ligado a los chicos. Es una motivación muy grande", agradeció Falcón junto a Martín Piñeyro, flamante Coordinador General de las Divisiones Juveniles del Violeta (asumió el cargo en agosto en reemplazo de Walter Marchesi). "Me toca cumplir un sueño, que es poder trabajar en este club del que soy hincha. Me crié viendo jugar a Horacio y contar con él en el predio todos los días, ver cómo aconseja a los chicos, cómo los chicos lo escuchan, para mí es un lujo y un sueño", señaló Piñeyro. "Apuntamos a trabajar mucho, pensando en mejorar y en seguir creciendo, sabiendo que estamos formando tanto personas como jugadores", manifestó Falcón respecto a los objetivos con los juveniles. "Esperamos poder darles una base para que puedan llegar y afianzarse en Primera. Si se trabaja bien, los frutos van a llegar", agregó, ya compenetrado con esta nueva función.

CON LA FAMILIA: EL OTTO JUNTO A SU ESPOSA Y SUS HIJOS NAHUEL Y TOBÍAS. "CUANDO LLEGUÉ, NAHUEL TODAVÍA ESTABA EN LA PANZA DE LAURA", RECORDÓ.





FALCÓN COMPARTIÓ LA CONFERENCIA DE PRENSA QUE SE REALIZÓ EN EL SALÓN DEL CLUB CON EL PRESIDENTE DIEGO LIS, EL VICEPRESIDENTE JORGE MILANO Y EL COORDINADOR DE DIVISIONES JUVENILES, MARTÍN PIÑEYRO.

Horacio Falcón ?? | "Uno está ligado al club y eso genera satisfacción. El objetivo primordial en las inferiores del club es que los chicos crezcan y puedan jugar en Primera". — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 3 de octubre de 2018 #Ahora | Comenzó la conferencia de Prensa donde Horacio Falcón anunciará su partido despedida y su actual labor en las divisiones inferiores del club. pic.twitter.com/6DJNWz3pGE — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 3 de octubre de 2018

