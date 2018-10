Ayer, en el inicio de la sexta fecha del campeonato de la Primera B Nacional, Nueva Chicago le ganó 1-0 como local a Los Andes y cosechó su quinta victoria consecutiva en cinco presentaciones. De esta manera, el Torito de Mataderos se mantiene con puntaje perfecto (15) y es el único líder de la categoría, a pesar de ya haber quedado libre.

En cambio, Los Andes sigue complicándose: en seis partidos apenas cosechó 2 unidades y está anteúltimo en los Promedios, sólo por encima de Temperley (un punto en cuatro partidos). El Milrayitas es un rival directo de Villa Dálmine en la lucha por la permanencia y hoy tiene dos puntos menos que el Violeta, aunque con dos partidos más.

La sexta fecha continuará hoy con otros dos encuentros: desde las 16, Deportivo Morón recibirá la visita de Agropecuario de Carlos Casares, mientras que a partir de las 21.05, Instituto jugará en Córdoba frente a Santamarina de Tandil (TyC Sports).

La fecha prosigue mañana sábado con cuatro cotejos: Brown de Adrogué vs Almagro (13.30), Quilmes vs Gimnasia de Mendoza (15.30), Temperley vs Gimnasia de Jujuy (15.30) y Chacarita vs Arsenal (17.05). En tanto, el domingo jugarán: Guillermo Brown de Puerto Madryn vs Atlético Rafaela (16.00), Independiente Rivadavia vs Villa Dálmine (17.00) y Mitre de Santiago del Estero vs Defensores de Belgrano (17.00). El lunes cerrarán Sarmiento de Junín vs Platense (21.05), mientras que Ferro y Central Córdoba (SdE) quedó postergado con fecha a confirmar.