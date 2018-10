La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 05/oct/2018 Primera D:

Por primera vez en la temporada, la dupla Pereyra-Medina deberá retocar el once inicial por la expulsión de Lautaro Cuenos. Ingresaría Julián Sprovieri. El plantel de Puerto Nuevo cerrará hoy su preparación para enfrentar mañana a Liniers como visitante en el arranque de la sexta fecha de la Primera D. El encuentro se disputará en General Villegas desde las 11 de la mañana, será arbitrado por Catrian Peralta y tendrá una particularidad para el equipo de nuestra ciudad: es que por primera vez en la temporada modificará su alineación titular. Hasta el momento, la dupla técnica conformada por Carlos Pereyra y Hugo Medina presentó siempre a los mismos once iniciales. Sin embargo, la expulsión de Lautaro Cuenos frente a Lugano el pasado martes los obligará a realizar una modificación en el lateral derecho, donde probablemente ingrese Julián Sprovieri, quien jugó en esa posición en el segundo tiempo frente al Naranja tras reemplazar a Enzo Moreno en el entretiempo. En cuanto al resto de los jugadores, solamente Diego Pertossi arrastra molestias físicas a tener en cuenta: un cuadro gripal no le permitió entrenar con normalidad en los días previos al último compromiso y, de hecho, minutos después marcarle el gol a Lugano terminó retirándose del campo de juego con algo de dolor y mucho cansancio. Igualmente, el atacante sería titular: su lucha contra la última línea rival es clave para el andamiaje del equipo. De todas formas, el cuerpo técnico del Portuario tiene claro la importancia que pueden tener los relevos a futuro. Consideran que aquellos futbolistas que no vienen siendo titulares deben ser los que empujen a éstos "a no conformarse" ahora que Puerto Nuevo ha llegado a lo más alto de la tabla. "Somos conscientes que tenemos que trabajar mucho con los que están afuera, que ellos deben empujar y estar listos, porque en algún momento vamos a tropezar y vamos a necesitar de todos para revertir esa situación", apuntó "Jetín" Pereyra en diálogo con La Auténtica Defensa.



