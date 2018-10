Toda la segunda fecha de la Primera B se suspendió por las lluvias del pasado fin de semana y se reprogramó para el que viene. Las Auriazules visitan a Luján.

La segunda fecha de la Zona A de la Primera B del Torneo de Fútbol Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue suspendida el pasado fin de semana a causa de las intensas lluvias que afectaron a la Ciudad de Buenos Aires y toda el área metropolitana, incluida nuestra región. Y fue reprogramada para este fin de semana que se avecina.

De esta manera, las chicas de Puerto Nuevo visitarán el domingo 7 a Luján en un partido que se jugará al mediodía, desde las 12.00 horas en el estadio municipal de la ciudad de La Basílica.

En su debut, las Auriazules golearon 4-0 como locales a Atlas con dos tantos de Karen Ramírez y otros dos de Manuela Cardozo. Y

Por su parte, las Lujaneras también comenzaron con el pie derecho: superaron 4-1 como visitantes a Argentino de Rosario. Por ello, Puerto Nuevo y Luján protagonizarán el encuentro más atractivo de esta fecha 2 de la Zona A de Primera B.

Además de este duelo, la segunda fecha de la Zona tendrá, además, los siguientes encuentros: Estudiantes de Caseros vs Defensa y Justicia; Banfield vs Argentino de Rosario; Atlas vs Camioneros; y Ferro Carril Oeste vs Real Pilar. Libre quedará Deportivo Español.