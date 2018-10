La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 05/oct/2018 Atletismo:

Campana fue una de las sedes del Festival Nacional de Pruebas Combinadas Sub 14







El Festival se realizó en once ciudades del país en simultáneo, bajo la órbita de los Centros de Tecnificación de las Escuelas de Desarrollo Deportivo de la Nación. Nuestra ciudad fue una de las once sedes de todo el país elegidas para realizar de forma simultánea el Festival Nacional de Pruebas Combinadas Sub 14. Este evento propuesto por la Confederación Argentina de Atletismo estuvo organizado por los Centros de Tecnificación de las Escuelas de Desarrollo Deportivo de la Nación. En esta oportunidad, las sedes fueron las ciudades de Comodoro Rivadavia, Resistencia, Salta, Córdoba, Santa Fe, San Rafael, Neuquén, Bahía Blanca, Azul, La Plata y Campana. Las actividades realizadas en nuestro distrito contaron con atletas de diferentes municipios de la región como Luján, Zárate, Suipacha, General Pinto, Pilar, Del Viso, Escobar, Baradero, San Isidro y General Rodríguez. Y se llevaron adelante en el Club Ciudad de Campana, con la colaboración de la Municipalidad de nuestra ciudad y la organización del Tecnificador de Eides, el profesor Diego Marquine. Las competencias para las categorías 2005, 2006 y 2007 se dividieron en seis combos diferentes de Triatlón. En el caso de los Varones fueron: Lanzamiento de Bala, Salto en Alto y 80 metros con vallas (combo 1); Lanzamiento de Bala, Salto en Largo y Lanzamiento de Martillo (combo 2); 80 metros llanos, Lanzamiento de Jabalina y 1.200 metros (combo 3); Salto en Largo, 80 metros llanos y 2.600 metros Marcha (combo 4); Salto en Alto, 80 metros llanos y Lanzamiento de Disco (combo 5); y 80 metros llanos, Lanzamiento de Bala y Salto en Garrocha (combo 6). En cuanto a las Mujeres, las pruebas combinadas se dividieron de la siguiente manera: Lanzamiento de Bala, Salto en Alto y 80 metros con vallas (combo 1); Lanzamiento de Bala, Salto en Largo y Lanzamiento de Martillo (combo 2); 80 metros llanos, Lanzamiento de Jabalina y 1.200 metros (combo 3); 80 metros llanos, Salto en Largo y 2.600 metros Marcha (combo 4); 80 metros llanos, Salto en Alto y Lanzamiento de Disco (combo 5); y 80 metros llanos, Lanzamiento de Bala y Salto con Garrocha (combo 6).











Atletismo:

Campana fue una de las sedes del Festival Nacional de Pruebas Combinadas Sub 14

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: