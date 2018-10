La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 05/oct/2018 Breves: Fútbol







BOCA SEMIFINALISTA: consiguió anoche su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores.- COLÓN ELIMINADO: al igualar 1-1 en Santa Fe, quedó eliminado en los Octavos de Final de la Copa Sudamericana.- COPA ARGENTINA: quedaron definidos los Cuartos de Final.- PRIMERA B METRO: cierre de la 9ª fecha.- PRIMERA C: inicio de la novena fecha.- BOCA SEMIFINALISTA Boca Juniors consiguió anoche su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores tras igualar 1-1 como visitante frente a Cruzeiro de Belo Horizonte. De esa manera hizo valer el triunfo 2-0 alcanzado en la ida en La Bombonera. Después de un buen primer tiempo, el Xeneize se quedó en el complemento y el equipo brasileño se adelantó en el marcador a los 12 minutos de la segunda mitad. Por eso, la incertidumbre se mantuvo hasta el tiempo adicionado, cuando Cristian Pavón escapó de cara al arquero y selló el boleto de Boca a las semifinales. En dicha instancia, el conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto se enfrentará con Palmeiras de Brasil, que superó 4-0 en el global a Colo Colo de Chile (2-0 en la ida como visitante; y 2-0 en la revancha como local). Del otro lado, también buscando un lugar en la final, se medirán River Plate (que eliminó a Independiente de Avellaneda) y Gremio de Porto Alegre (que dejó en el camino a Atlético Tucumán). COLÓN ELIMINADO Al igualar 1-1 en Santa Fe, Colón quedó eliminado en los Octavos de Final de la Copa Sudamericana en su duelo con Junior de Barranquilla, que como local había superado 1-0 al Sabalero. De esta manera, el único equipo argentino que sigue con vida en esta competencia es Defensa y Justicia, que en Cuartos de Final se enfrentará justamente con Junior. COPA ARGENTINA Con las victorias de San Lorenzo y Rosario Central quedaron definidos los Cuartos de Final de la Copa Argentina. El Ciclón superó 3-1 a Estudiantes de La Plata, mientras que el Canalla recién pudo doblegar a Almagro en la definición por penales, tras igualar 1-1 en el tiempo regular. De esta manera, San Lorenzo será rival de Temperley en Cuartos de Final. En tanto, Rosario Central se enfrentará por esa misma instancia con Newells, en lo que será una edición "a todo o nada" del clásico rosarino. Del otro lado del cuadro, las dos llaves de Cuartos ya se conocían: River Plate vs Sarmiento de Resistencia y Gimnasia (LP) vs Central Córdoba (SdE). PRIMERA B METRO En el cierre de la 9ª fecha, Deportivo Riestra (23) venció 3-1 a UAI Urquiza (14) y estiró a cuatro puntos su ventaja como líder de la categoría sobre su escolta Estudiantes (19). Ayer, además, Atlanta (17) igualó sin goles en su visita a Barracas Central (13), mientras que Flandria (11) y Acassuso (16) también empataron 0-0. PRIMERA C En el inicio de la novena fecha, Laferrere le ganó 2-0 como visitante a Lamadrid y consiguió su tercera victoria de la temporada (suma 13 puntos y quedó momentáneamente en el 6º puesto). La programación de esta jornada continuará hoy con el duelo entre El Porvenir (9) y Sportivo Italiano (14). El líder es Deportivo Armenio (18), que visitará mañana a Dock Sud (13).



