Como local superó 85 - 77 a Defensores Unidos con un juego muy intenso. Maximiliano Gutiérrez fue el goleador con 24 puntos. En una temporada que, en la previa, parte como uno de los candidatos al ascenso al Torneo Federal, Ciudad de Campana comenzó ayer con el pie derecho su participación en el Torneo Provincial de Clubes al superar 85-77 como local a Defensores Unidos de Zárate por la primera fecha de la Zona Norte "B". Fue en el gimnasio de Chiclana 209, donde el renovado equipo Tricolor empezó a mostrar su repertorio, a pesar de todavía no contar con el plantel completo a disposición (Matías Nieto viene recuperándose de un fuerte cuadro viral) y de haber disputado su primer partido oficial. Pero la intensidad que caracteriza a sus jugadores perimetrales (especialmente a Juan Cruz Gallardo, de acciones espectaculares) se hizo presente en el parquet y fue el hilo conductor del CCC, que encontró desnivel en el lanzamiento externo de Maximiliano Gutiérrez (anotó cinco triples y fue el goleador con 24 puntos) y en oportunas apariciones de Facundo Romani (17) para acompañar el habitual trabajo del pivot Martín Delgado (18), quien debió afrontar un partido muy incómodo en la zona pintada, a pesar de contar esta vez con la compañía del experimentado Rubén Runke. Anoche, el primer cuarto fue muy parejo y terminó igualado en 17, con Ciudad repartiendo el goleo y con CADU apoyándose en el tándem Sánchez (8 puntos) – Camejo (6). Pero en el segundo período, el Tricolor empezó a marcar el rumbo del juego: limitó a la visita a lo que pudiera hacer Camejo y en ataque siguió encontrando diferentes vías de gol (Gutiérrez aportó otros dos triples y Delgado sumó tres conversiones). De esa manera logró irse al entretiempo con 10 puntos de ventaja (40-30) que terminarían marcando el desarrollo del juego en el complemento. Es que aunque Defensores Unidos propuso una lucha incansable cerca de los tableros (Camejo fue el goleador con 27 puntos) y tuvo momentos en los que Pinto y Garín Palacios empujaron para recortar distancias, los dirigidos por Sebastián Silva siempre tuvieron respuestas: ataques rápidos, triples de Romani y Gutiérrez, la presencia de Delgado en el poste y, sobre todo en el último cuarto, después que CADU recortara a tres la diferencia (65-62), una defensa zonal 2-3 que embarulló la ofensiva visitante y le permitió recuperar la ventaja de diez tras el quinto triple de Gutiérrez. En los minutos finales, el elenco zarateño no tuvo la energía necesaria para forzar el trámite e intentar una última reacción. Por eso, el cierre no le deparó sobresaltos al Tricolor, que selló su primera victoria en este Provincial de Clubes y le agregó un firme primer paso a una campaña que será larga y que necesitará de buenos resultados y actuaciones para solidificar el traje de candidato que se confeccionó en la previa. SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (85): Facundo Romani (17), Maximiliano Gutiérrez (24), Francisco Santini (9), Rubén Runke (4) y Martín Delgado (18) (FI) Eliseo Iglesias (0), Juan Cruz Gallardo (11) y Alejo Fioretto (2). DT: Sebastián Silva. DEFENSORES UNIDOS (77): Julián Pinto (6), Carlos Garín Palacios (12), Marcos Sánchez (24), Diego Coroas (8) y Luis Camejo (27) (FI) Maximiliano Piñeyro (0) y Luciano Carluccio (0). DT: Rubén Rasio. PARCIALES: 17-17 / 23-13 (40-30) / 20-22 (60-52) / 25-25 (85-77). JUECES: Luis Ranzini y Mariano Imosi. GIMNASIO: Ciudad de Campana.

MAXIMILIANO GUTIÉRREZ FUE EL GOLEADOR TRICOLOR CON 24 PUNTOS. ANOTÓ CINCO TRIPLES, PERO TAMBIÉN LLEGÓ DEBAJO DEL CANASTO (FOTO: MAURO VALERIO).





EL PIVOT MARTÍN DELGADO MANIOBRA EN LAS ALTURAS PARA SUMAR DOS DE SUS 18 PUNTOS (FOTO: MAURO VALERIO).



Básquet:

Ciudad comenzó el Provincial con el pie derecho

