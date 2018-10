Paolo Rocca declaró ayer ante el Juez Bonadio

Ante el magistrado se desligó de esos pagos que sí habrían admitido sus subordinados Luis Betnaza y Hector Zabaleta. Ahora deberá esperar si el Juez dicta su procesamiento como hizo con otros empresarios nombrados en los cuadernos de Centeno Paolo Rocca se presentó ayer viernes en Comodoro Py para declarar en la causa de los Cuadernos de Centeno, citado por el juez Claudio Bonadio. El titular de Techint negó rotundamente la entrega de sobornos y dijo que "no tuvo conocimiento" de los pagos admitidos por el directivo Luis Betnaza y el ex integrante de la firma, Héctor Zabaleta, al gobierno anterior para que ayudaran a la empresa frente al régimen de Hugo Chávez. El CEO de la compañía dijo en su indagatoria que "no tuvo conocimiento en ningún momento" del pago de sobornos realizados a ex funcionarios de la cartera que dirigió Julio De Vido durante doce años. Bonadio procesó hace dos semanas a Luis Betnaza, quien había declarado que él decidió los pagos ilegales a funcionarios argentinos tras la expropiación de Sidor, la empresa que Techint tenía en Venezuela. Zabaleta, en su rol de ex directivo de Techint, fue quien ejecutó los pagos por orden de su superior. Así, Paolo Rocca deslindó responsabilidades sobre Betnaza, procesado como miembro de la asociación ilícita. Y explicó que los fondos destinados al pago de sobornos "provenían de los dividendos de los socios". En su declaración, Betnaza ya había reconocido los pagos que figuran en los cuadernos de Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta. También admitió haberle dado la orden a Héctor Zabaleta, otro ejecutivo de Techint, para que entregara los bolsos con dinero a Claudio Uberti, ex funcionario kirchnerista y por esos años a cargo de la llamada embajada paralela de Argentina en Venezuela. Ante Bonadío, Rocca habría repetido la versión, argumentando que las coimas le fueron pedidas por los funcionarios del gobierno anterior para interceder ante Chávez por la expropiación de Sidor. Rocca, en declaraciones públicas, ya había asegurado que "Techint no participó en el club de corrupción" de la obra pública en la Argentina; por lo cual dejaba en claro que este dinero que Bernatza admite haber pagado, nada tiene que ver con el acceso a la obra pública por parte de las empresas del grupo.



Paolo Rocca declaró ayer ante el Juez Bonadio

