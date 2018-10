Desde las 11 de la mañana por el inicio de la sexta fecha buscará mantener su liderazgo. Sprovieri reemplazaría al suspendido Cuenos, en el único cambio que tendría la alineación Auriazul. Dicen que llegar es fácil, y que lo difícil es mantenerse. Si es correcto el dicho popular, para Puerto Nuevo empieza un momento clave de este recorrido que está haciendo en el campeonato de la Primera D. Es que después de cinco fechas, el equipo dirigido por la dupla Pereyra-Medina alcanzó lo más alto de la tabla de posiciones y ahora intentará defender esa posición de privilegio que se ganó. Y el primer examen que tendrá en ese sentido no asoma para nada sencillo: Liniers como visitante. El encuentro, que abrirá la sexta fecha, se disputará hoy por la mañana desde las 11 horas con arbitraje de Catrian Peralta. Será en Villegas, con un dato histórico que no se puede pasar por alto: el Auriazul nunca le ganó como visitante a Liniers. En 17 partidos en esa condición apenas pudo robarse cuatro empates. Y en el historial general, ya son 21 los encuentros que acumula sin triunfos sobre La Topadora. Pero este renovado equipo Portuario ya ha dado muestras de estar escribiendo su propia historia. Y eso intentará hacer hoy nuevamente, con los argumentos que ha ofrecido en sus primeras cinco presentaciones: solidez defensiva, orden y capacidad de lucha en todos los sectores del campo. En ese contexto se destaca el invicto del arquero Leandro Bonnet, quien acumula 425 minutos sin recibir goles (sólo le marcó Julio Gauna, de Atlas, a los 25 del PT del encuentro de la primera fecha). Por eso no ha sorprendido que la dupla técnica que conforman Carlos Pereyra y Hugo Medina no haya realizado modificaciones en la alineación titular en ninguna de las primeras cinco presentaciones. Una racha que hoy llegará a su fin, dado que Julián Sprovieri ingresará en el lateral derecho por la expulsión de Lautaro Cuenos frente a Lugano. Será el único cambio para visitar a Liniers, por lo que el Auriazul saldrá hoy a la cancha con Leandro Bonnet; Julián Sprovieri, Gonzalo Leizza, Santiago Correa, Sergio Robles; Kevin Redondo, Oscar Peñalba; Enzo Moreno, Carlos Tapia, Mauricio Ruiz; y Diego Pertossi. Liniers, por su parte, está teniendo un arranque irregular de temporada: dos victorias y dos derrotas en cuatro presentaciones. Sus dos triunfos fueron como local y frente a rivales a los que Puerto Nuevo también les ganó en esa condición: 2-1 vs Defensores de Cambaceres y 2-0 vs Atlético Lugano. En cambio, como visitante ha perdido sus dos encuentros: 0-1 frente a Yupanqui y 0-1 frente a Argentino de Rosario el pasado fin de semana. La Topadora cuenta con una delantera muy interesante, conformada por Federico Sellecchia (marcó los dos goles de la victoria ante Cambaceres) y Matías Basualdo (el ex Lugano anotó, justamente, en el triunfo sobre el Naranja, donde hizo un gran cantidad de goles). Y también tiene en su plantel a Santiago Szerdi, de probado nivel para la divisional (jugó las primeras dos fechas y se ausentó las dos siguientes). De cualquier manera, y más allá de los nombres, será otra prueba de carácter para este Puerto Nuevo que ahora es puntero y que irá por una nueva victoria, pero que también tiene claro que cuando no se puede ganar, no se debe perder. Por eso se ha convertido en un equipo tan duro para sus rivales.

DIEGO PERTOSSI INTENTARÁ QUE HOY SE CUMPLA LA LEY DEL EX: JUGÓ EN LINIERS LA TEMPORADA PASADA. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 35. En 34 partidos, el equipo campanense ganó solamente 3 veces, mientras que Liniers obtuvo 21 victorias e igualaron en 10 ocasiones. Puerto Nuevo marcó 25 goles, mientras que Liniers convirtió 69. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. Jugaron 17 partidos: Puerto Nuevo ganó 3 (14 goles); y Liniers venció en 8 oportunidades (33 goles). Empataron 6 juegos. COMO LOCAL LINIERS. Jugaron 17 veces: Liniers ganó 13 encuentros (36 goles), mientras que Puerto nunca le ganó como visitante (11 goles). Igualaron 4 partidos. EL ULTIMO ENCUENTRO: El domingo 1º de abril de 2018, por la 25ª fecha de la Primera D 2017/18, igualaron 2-2 en General Villegas. Goles de Matías Basualdo y Matías De León para la Topadora; y de Alex Curto y Tadeo MacIntyre para el Portuario. APOSTILLA: Puerto Nuevo suma 21 partidos sin ganarle a Liniers, con 11 derrotas y 10 empates (no se contabiliza el triunfo 1-0 de 2016, que fue resuelto por el Tribunal de Apelaciones de AFA por mala inclusión de dos jugadores de La Topadora luego que el partido había terminado 0 a 0). MÁXIMOS GOLEADORES PUERTO NUEVO: Carlos Canale (3), Héctor Leyes (2), Juan Carlos Suárez (2) y Omar Díaz (2). MÁXIMOS GOLEADORES LINIERS: Spinotti (6), Martín (6), Walter Negretti (3) y Fernando Bianchi (3). EL PARTIDO EN EL RECUERDO EL ENCUENTRO VISITANTE DE 2005 El sábado 13 de agosto, por la 3ª fecha del Torneo Apertura de la Temporada 2005/06 de la Primera D, Puerto Nuevo cayó 1-0 en Villegas. La síntesis de ese encuentro fue la siguiente: LINIERS (1): Diego Morales; Diego Corvalán, Lucas Vallejos, Roberto Cardozo y Leonardo Lemos; Daniel Romero, Damián Bevcar, Javier Martín y Sergio Miño (Fuentes); Fernando Cristaldo y Fernando Bianchi (Banquet). DT: César Aguirre. SUPLENTES: Marcos Vega, Gabriel González y Alberto Farías. PUERTO NUEVO (0): Juan Zeballos; Diego Bardón, Juan Gallardo y Sebastián Canale: Damián Rivas Karlic, Gerardo Riva, Gabriel Valiela (Juan Ignacio Franzoia), Martín Canale y José Marcone (Darío Barrios), Diego Krum y Juan Pablo Martínez. DT: Jorge Vázquez. SUPLENTES: Maximiliano Domínguez, Juan Santi y Diego Rosada. GOL: PT 19m Fernando Bianchi (L). EXPULSADO: ST 38m Cristaldo (L) por agresión. CANCHA: Liniers. ÁRBITRO: Mauro Vigliano.

Primera D:

Puerto Nuevo buscará hoy ratificar su condición de líder

