Así lo expresaron los concejales de Cambiemos sobre el pedido de interpelación al Intendente por lo sucedido en la avenida Rocca. Tras la primera sesión ordinaria de octubre, los concejales de Cambiemos, Carlos Cazador; Romina Buzzini; Miriam Cazenave; Diego Lis; y Luis Gómez, se refirieron al pedido interpelación al intendente Sebastián Abella por lo sucedido días atrás en la avenida Rocca y aseveraron que "con pedidos payasescos, la oposición sigue montando shows en el HCD". En este sentido, Cazador –que preside el bloque oficialista- cuestionó la insistencia de sus pares de otras bancadas en aplicar el artículo Nº 52 para presentar proyectos "incoherentes" en el recinto, provocándolos al veto, y sostuvo que "quieren interpelar al jefe comunal a través del escándalo, pero afortunadamente los vecinos ya los conocen y no se sienten representados por ellos". Además, indicó que "jamás desde Cambiemos les negamos una reunión plenaria con funcionarios del Departamento Ejecutivo para que expliquen cada proyecto y respondan las dudas que se plantean. Las veces que lo hemos hecho no las han aprovechado y se ausentaron". "En este caso podríamos llevar a cabo esta acción, pero ellos prefieren el show mediático y exponer al Intendente a una interpelación con un hecho que no lo merece", sostuvo Cazador, al tiempo que instó a la oposición a participar de clases de teatro. En tanto que, Cazenave expresó que "no nos olvidemos que en 2015 tuvimos una ciudad con varios barrios bajo agua durante una semana, 700 vecinos evacuados y un muerto; evidentemente eso no les pareció tan grave como para interpelar a la Intendente Giroldi. TRABAJOS EN COMISIONES Siguiendo con esta línea, los ediles también hicieron hincapié en los trabajos que se realizan a diario en las distintas comisiones. "Hay concejales que no asisten a las comisiones y no han podido defender sus proyectos. Tal es el caso del Frente Renovador que aplica el Artículo Nº 52 para tratar en la próxima sesión un detector de monóxido pero a la comisión de legislación hace más de un mes que no asiste y no podemos evacuar nuestras dudas con él", ponderó Buzzini. Y sumó: "Se llenan la boca diciendo que se preocupan por los vecinos y que trabajan por ellos pero no cumplen con su deber. Hubieran trabajando bien por la gente y seguramente hoy seguirían siendo gobierno, porque se rasgan las vestiduras defendiendo a los que menos tienen y, tal vez, si el anterior Gobierno Nacional no se hubiera llevado tanta plata en bolsos seguramente hoy estarían mejor". "Está muy claro que están usando el micrófono del HCD para hacer la campaña política porque en la calle no tienen presencia ni contacto con los vecinos, como si sucede en nuestro caso", finalizó la candidata a presidenta de la UCR. Por último, Lis llevó tranquilidad a los vecinos expresando que "desde Cambiemos seguimos trabajando normalmente en las comisiones, discutiendo y debatiendo proyectos de cara a los vecinos".

En conferencia de prensa, los concejales de Cambiemos expusieron su punto de vista frente al pedido de interpelación.



Cambiemos:

"Con pedidos payasescos, la oposición sigue montando shows en el HCD"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: