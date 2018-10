La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 06/oct/2018 Calendario Maya - Año Luna 13:

Dragón 7 - Energía del Sábado 06/10/2018 -Trecena del Águila

Por Alejandra Dip









El Dragón nos trae la posibilidad eterna de vivir y reinventarnos, renacer para todo lo que vendrá. Es el nacimiento y la nutrición. Es el origen de las cosas. La fuerza gestora, la gran madre que nos alimenta el espíritu y la memoria universal, galáctica. Trabaja la confianza. Kin 241-Dragón 7. Guiado por el Caminante del Cielo El tono 7 es el equilibrio y saber como estamos posicionados para relacionarnos con los demás, con la pareja, con lo afectivo. Este tono rige la cabeza, el cuello y los sentidos, si estamos con dolor en esta zona quiere decir que en estos trece días no hemos podido darle una vuelta de tuerca a la relación de pareja, no estamos encontrando el equilibrio en nuestra relación, No hemos podido soltar los celos y la desconfianza, porque el Dragón viene a trabajar la CONFIANZA. Este día tenemos que ver si nos podemos abrir a nuevas posibilidades, a generar algo nuevo, a gestar una nueva relación, aunque sea con la misma persona, pero encontrarle la vuelta. Es un día para conocer nuestra energía y el alcance que esta tiene, como resuena en el otro. Es poder percibir nuestra vibra y como ella impacta en nuestro par. Esta energía nos provee de independencia y seguridad, nos moviliza, nos impulsa a aprender a trabajar el DAR y el RECIBIR, cosa que a veces no es tan fácil poder experimentar, porque nos hace sentir débiles o incapaces. Si hoy estamos en sombras, nos sentiremos el centro del mundo, estaremos rencorosos y trayendo el ayer al presente, pasando factura, y esto nos hace retroceder 2 casilleros en el juego de la evolución A la defensiva, por temor a ser invadidos y atacando con contestaciones incinerantes y cuestionadores como pocas veces estamos. Si estamos con todas las luces, bien parados, en eje, nos sentiremos confiados, amados y en plena armonía, pudiendo sacar nuestras emociones más tiernas sin creernos senblibleros, ni ridículos. Buen día para buscar un bebé DRAGON Y AÑO LUNA, energia del dia se potencia con la del año. Y para empezar algo nuevo en cualquier rubro, siempre el día Dragón nos trae garantías de éxitos. ¡Buen Sábado para todos!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

