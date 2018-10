José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

Finalmente el gobierno macrista tuvo que reconocer que estamos en recesión y por lo tanto la economía se está achicando y como nos tiene acostumbrado insiste con el "yo no fui", culpando al mundo de nuestras desdichas y llegando a insinuar que no es tan grave porque por suerte gobiernan ellos, cuando se sabe es precisamente que estamos como estamos porque gobiernan ellos. Esta desempolvada política de endeudarse para cubrir el desfinanciamiento del estado por su decisión de dejar de cobrarles a quienes tienen la mayor capacidad de pago y eliminar los controles a la entrada y salida de divisas es, entre otros, la causa de haber puesto a la Argentina a un paso de caer en la tan temida cesación de pagos también conocida como default. Es notable su insistencia de que es gracias a ellos que el FMI nos haya otorgado un préstamo tan importante, cuando todos sabemos que habernos entregado atados de pies y manos con la consiguiente resignación de nuestra soberanía económica es en realidad una descomunal desgracia, tal como lo manifiesta casi a diario la amplia mayoría de nuestro pueblo, ya sea en todas las encuestas como en las calles. Lo cierto es que salvo una pequeña minoría, el poder de compra de los ingresos sigue en un tobogán que no parece tener límite y junto a la pobreza e indigencia crecen las dificultades y cada día aumenta el número de ciudadanos que se ven obligados a concurrir a los comedores populares para poder comer. En medio de este panorama desgarrador, al gobierno sólo se le ocurre pedir paciencia. Curiosamente es notable la enorme paciencia que les tiene el pueblo, demasiada para algunos. Deberían tener más recato y no tirar tanto de la cuerda porque como se sabe, llega un momento en que se corta. Incluso el gurú presidencial Jaime Durán Barba manifestó que quienes concurren a las ollas populares en el centro de la CABA están pagos por los "dólares húmedos", haciendo alusión al supuesto dinero de la corrupción kirchnerista. No sólo los hambrean sino que también le quitan toda dignidad, aseveración absolutamente repudiable por donde se lo mire. En su obsesión por bajar la inflación han resuelto secar de plata al mercado interno con una tasa de referencia que llegó al 73% que evite corridas hacia el dólar lo que relanza con fuerza a la conocida bicicleta financiera en una suerte de remozadas Lebacs ahora Leliq. El propio gobierno confiesa que estas siderales tasas de interés tornan imposibles producir en este país. La idea es que si no hay billetes no habrá aumentos, eso sí, tampoco habrá ventas. Lo que se busca es que si se baja la inflación la gente tendrá la sensación de que vamos mejorando. La verdad es que aún con inflación cero, la situación se congela pero si no hay recuperación en el poder de compra de salarios y jubilaciones, algo a lo que están dispuestos a evitar, no habrá mejora alguna en las condiciones de vida de los ciudadanos, solamente no empeorará tanto. La propuesta es que nos resignemos a vivir mal, O como diría Don Inodoro Pereyra "mal pero acostumbrau". Mientras tanto en el congreso se discute un proyecto de presupuesto que debería ser rechazado sin más. Primero porque significa un descomunal ajuste que fundamentalmente sufrirán los que menos tienen y segundo porque la realidad reciente lo ha convertido en un gran dibujo que ya está absolutamente desactualizado. La discusión sobre algunos temas puntuales suena más a encontrar excusas para aprobarlo con el cuento de que se ha logrado modificarlo. Es por esto que el ingenio popular, que como decía Juan Carlos Calabró no descansa nunca, llama al ministro de economía con el apellido de Dibujovne.

Opinión:

Dibujovne

Por José Abel Perdomo

