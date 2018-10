Gustavo Parravicini. Foto: YouTube

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió esta semana, con apoyo del Gobierno de Cambiemos, a defensores y familiares de represores de la última dictadura militar que desde hace una década denuncian al Estado Argentino por incumplir con el debido proceso. El Gobierno ha beneficiado a los dictadores presos; realizando gestiones a través de la embajada ante la OEA, manteniendo una clara línea de acción desde que asumieron respecto al tema de Derechos Humanos que, al igual que el Modelo Económico que ejecuta, es similar (por no decir copiado) al que llevaron adelante los genocidas hoy tras las rejas por crímenes de Lesa Humanidad. No es la primera vez que este Gobierno utiliza como marco de acuerdos las tierras del norte de espaldas al Pueblo, priorizando veedores, interesados más en generar negocios y dependencia política que en Memoria Verdad y Justicia. Los miembros de la CIDH recibieron a los pro genocidas en la Universidad de Colorado, en Estados Unidos. El encuentro fue gestionado por la embajadora argentina ante la Organización de los Estados Americanos, Paula Bertol. Este acompañamiento del Ejecutivo Nacional a las Organizaciones que defienden a detenidos por crímenes de terrorismo de Estado , quienes ya son privilegiados frente a otras personas que se encuentran en procesos penales, fue rechazado por Organizaciones de DD.HH. como Abuelas, Madres de Plaza de Mayo, y espacios políticos opositores. Debemos sumar a este retroceso, el nombramiento de Rosenkrantz como Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien votó a favor de la aplicación del cómputo del "2x1"para los condenados por crímenes de la dictadura. Es necesario recordar que por definición un crimen de lesa humanidad suma atrocidades como: torturas, secuestros, asesinatos, desapariciones y apropiaciones de niños y niñas; delitos cometidos en el marco de la última dictadura militar que desapareció a 30 mil personas. Estas reuniones buscan frenar el proceso judicial iniciado una vez caídas las leyes de obediencia de vida y punto final el 21 de Agosto de 2003. Nos encontramos nuevamente frente a otro oprobio del Gobierno hacia el pueblo, quien considera a las políticas públicas como bienes de Cambio utilizables para obtener beneficios que le permitan seguir profundizando el modelo económico y llegar al 2019. Desde que Gobierna Cambiemos se duplicó la cantidad de represores que cumplen encierro en sus casas, mientras que disminuyó a la mitad el número de quienes permanecen en unidades penitenciarias: hoy el 57% de estos criminales cumple encierro en lugares de privilegio. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Ya han sido juzgados en nuestro país y desandar este camino sería un gran retroceso. La participaron en esta reunión del Director de Derechos Humanos de la Nación y personal de Cancillería, no es otra cosa que avalar desde el Gobierno a los genocidas; lo que sería otra burla hacia las víctimas y sus familiares. Este accionar tan nefasto, que avasalla toda la lucha reconocida mundialmente en defensa de la Verdad y la Justicia contra los actos de terrorismo de Estado de la última dictadura militar; debería encender todas las alarmas, no solo de las organizaciones de derechos humanos, sino de cada uno de nosotros como ciudadanos.

Opinión:

Los impiadosos piden piedad

Por Gustavo Parravicini

