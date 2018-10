La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 06/oct/2018 "El intendente tiene toda la responsabilidad", dijo Romano







El concejal del PJ-UC le exigió a Abella que brinde explicaciones por el anegamiento de la avenida Rocca el sábado pasado. Este jueves se presentó en el HCD el pedido de interpelación al jefe comunal. El pedido de interpelación a Abella por el anegamiento de la avenida Rocca fue presentado este jueves en el Concejo Deliberante. Casi al unísono, fue aprobada una moción de preferencia para que su tratamiento sea en la próxima sesión. Y si bien no hay unanimidad en la posición respecto a la conveniencia de citar al jefe comunal, Rubén Romano, uno de sus referentes, expresó que el intendente ya debería haberle "explicado a los concejales y a los vecinos" por qué la arteria comercial quedó bajo el agua. "No tendría que inter-pelarse: ya el intendente tendría que haber venido a explicarnos a los concejales y a los vecinos, de quienes somos representantes, cuál es la situación. Pero si te fijás, hay varios pedidos de información que ha hecho el oficialismo sobre el tema. Eso demuestra que hay inquietud en ellos mismos, lo que me parece una cosa sana", aseguró Romano en contacto con La Auténtica Defensa una vez concluido el debate legislativo de este jueves. El edil de Unidad Ciudadana hacía referencia así al pedido de informes presentado por el bloque de Cambiemos para conocer más detalles sobre la obra hidráulica que se desarrolla en la Rocca y cuyo estado de avance, según reconocido esta semana el propio Gobierno municipal, fue insuficiente para que el caudal de precipitación escurriera como está planeado. Consultado por el infrecuente pedido de interpelación dirigido al intendente, Romano señaló que "inusual es que se esté realizando una obra con tanta propaganda y que ocurra lo que pasó el día de la lluvia". Agregó en ese sentido que "no se sabe si a futuro la situación va a ser igual o peor", Abella debe, remarcó Romano, "ponerse al frente del reclamo contra la empresa constructora", porque es el intendente quien "tiene toda la responsabilidad, finalmente él está a cargo del proyecto". Sin embargo, reconoció que no piensa que Abella suba al primer piso del Palacio Municipal a dar explicaciones. "No creo que venga", confesó. La interpelación a Abella puede estar cursando sin obstáculos hacia su votación, aunque sobre su aprobación no hay nada escrito. Según pudo averiguar LAD, existirían discrepancias entre el peronismo y la UV Más Campana acerca de la conveniencia de exigir la presencia del intendente en el Municipio o resolver las dudas informativas en una reunión plenaria entre concejales y funcionarios del área de Obras Públicas. De todas maneras, la solicitud está en comisión y por más que resulte infructuoso el arribo a un consenso, su debate no se pospondrá.

“No creo que venga", dijo Romano sobre el pedido de interpelación al Intendente



"El intendente tiene toda la responsabilidad", dijo Romano

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: