El atleta campanense será parte de la tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud tras cuatro años de preparación y de superar innumerables etapas selectivas. Las pruebas comenzarán mañana en Puerto Madero y continuarán hasta el miércoles. Finalmente llegó el momento por el cual peleó con uñas y dientes Felipe Modarelli durante cuatro largos e intensos años: este domingo, en el reformado Dique 3 de Puerto Madero, el campanense saldrá al agua en búsqueda de superar la primera batalla camino a la ansiada final olímpica. Serán 12 las embarcaciones dos sin timonel que irán tras las medallas olímpicas: Alemania, Chile, Croacia, Egipto, Gran Bretaña, India, Italia, México, Rumania, Turquía, Uzbekistán y el par nacional Felipe Modarelli, del Campana Boat Club, y Tomás Herrera, del Club Mendoza de Regatas. El domingo 7 a las 16:10 se correrá la primera ronda de los JM2- mediante la modalidad contrarreloj. A las 16:25 largará la prueba femenina. Entre las 13:00 y las 13:30 del lunes 8 se disputarán las 3 series de 4 embarcaciones de la segunda ronda, cuyas grillas de partida se armarán conforme a los tiempos de la primera ronda. Las regatas oficiales de remo -y la distancia, por ende, sobre la que entrenaron los remeros argentinos durante estos cuatro años de preparación- es de 2.000 metros, pero la pista de Puerto Madero no llega a los 500, por lo cual se está ante un tipo totalmente distinto de competencia, mucho más propicia para los remeros explosivos y de mayor masa/potencia, y de mayor dificultad para los de menor tamaño. En esta clase de regatas "de velocidad", la prioridad es la fuerza, la explosión, la capacidad de sostener un altísimo número de remadas por minuto durante lo que dure la competencia, sin tanto foco en el aspecto técnico o estratégico. El martes 9, finalmente, será el día definitorio para los dos sin, ya que se realizarán tanto las semifinales como las finales C, B y A, esta última la que definirá al campeón olímpico y a dos medallistas. 16:12 y 16:18 son los horarios de las dos series de 4 embarcaciones, y 16:28, 16:34 y 16:44 serán las finales C (puestos 9 a 12), B (5 a 8) y A (1 a 4). La regata estará organizada por el Comité Olímpico Internacional, y contará con árbitros FISA en todas las pruebas. Felipe Modarelli y Tomás Herrera vienen de consagrarse bicampeones sudamericanos en Chile (dos y cuatro sin timonel) y de lograr un histórico 8° puesto en el Campeonato Mundial de Remo Junior de Racice. El campanense, además, es portador de cinco títulos de campeón argentino: dos en dos sin, dos en single y uno en cuádruple par. La restante representante olímpica argentina en remo, María Sol Ordas, debutará en la modalidad skiff (24 participantes) el domingo a las 15:50. La segunda ronda deberá correrla el lunes, en alguna de las 6 series que están pautadas entre las 13:36 y 14:06. En caso de avanzar a cuartos de final, la nicoleña, reciente subcampeona mundial, volverá a correr el martes entre las 15:24 y 15:42. El lunes, entre las 11:14 y 11:32 -de acuerdo a si sigue en carrera o ya fue eliminada-, Ordas correrá semifinales A/B o C/D. Y ese mismo día, nuevamente dependiendo de los resultados previos, correrá la final F, E, D, C, B o A. El palmarés deportivo de la representante del Club de Regatas San Nicolás incluye cinco títulos de campeona sudamericana (dos veces en doble, una en cuádruple, una en cuatro sin, y una en single), cinco títulos de campeona argentina (tres en single y dos en doble) y el reciente subcampeonato mundial junior en Racice 2018.



EL CAMPANENSE FELIPE MODARELLI COMPARTIRÁ BOTE CON EL MENDOCINO TOMÁS HERRERA.



Remo:

Comienza el sueño olímpico de Felipe Modarelli

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: