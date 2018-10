P U B L I C



Desde las 15.30 horas recibe a Sociedad Hebraica. Serán cuatro fechas finales en las que peleará con Mercedes el segundo boleto directo a la Segunda División de la URBA. Esta tarde comenzará para el plantel superior del Club Ciudad de Campana una seguidilla de cuatro partidos que podrían definir su regreso a la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). El Tricolor está disputando actualmente el Grupo Ascenso de Tercera División, el cual tiene a Del Sur Rugby cortado como único líder con 34 puntos y en cómodo tránsito a asegurarse el primer boleto directo a la categoría superior. El segundo, en tanto, tiene como principales candidatos a Ciudad de Campana y Mercedes Rugby Club, que están igualados en la segunda posición con 21 unidades. El CCC enfrentará hoy a Sociedad Hebraica (no ganó en siete fechas y suma un solo punto hasta el momento) como local desde las 15.30 horas y luego deberá medirse con Atlético San Andrés (1 punto), San José (16) y Tiro Federal de Baradero (14). Ganar cada uno de estos encuentros serán fundamental, obviamente, de la misma manera que cobrarán suma importancia cada uno de los puntos bonus que se puedan agregar. Por su parte, Mercedes chocará con esta tarde con Los Pinos (tiene 18 y podría terciar en la lucha, aunque todavía no quedó libre) en el marco de la octava fecha y luego deberá jugar frente a Beromama (11), Virreyes (15) y San Marcos (15). Para el duelo de esta tarde frente a Sociedad Hebraica, el head coach del CCC, César Gigena, definió la siguiente alineación: Alan González, Santiago Sautón, Leonardo Vega; Laureano Salas, Andrés Moreno, Carlos Díaz, Nahuel Toledo, Adrián Lugo; Martín Lescano, Juan Calvi, Facundo Cerdá, Julián Agostina, Franco Pittari, Franco Velázquez y Nazareno Alaguibe. Y como relevos estarán: Ariel Molina, Mauro Fernández, Franco Casanova, Gabriel Pujol, Nicolás Roggero y Bautista Peralta. La octava fecha de este Grupo Ascenso de Tercera División se completa con los siguientes partidos: San Marcos vs Atlético San Andrés; Virreyes vs San José; y Beromama vs Tiro Federal de Baradero. Queda libre Del Sur Rugby. En tanto, las posiciones actuales son: 1) Del Sur Rugby, 34 puntos; 2) Ciudad de Campana y Mercedes Rugby, 21 puntos; 4) Los Pinos, 18 puntos; 5) San José, 16 puntos; 6) Virreyes y San Marcos, 15 puntos; 8) Tiro Federal de Baradero, 14 puntos; 9) Beromama, 11 puntos; 10) Atlético San Andrés y Sociedad Hebraica, 1 punto.

CIUDAD DE CAMPANA BUSCA REGRESAR A LA SEGUNDA DIVISIÓN.



Rugby:

Ciudad de Campana inicia la parte decisiva de la temporada

