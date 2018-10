P U B L I C



Los Varones, que este fin de semana quedan libres, consiguieron un triunfo clave ante All Boys en la lucha por el ascenso a la Quinta División. En tanto, las Damas retoman hoy la competencia después de dos sábados sin partidos. La Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL) continúa con la disputa de los Torneos Clausura, llegando a la parte decisiva de la Temporada 2018. Y en ese camino están inmersos los equipos de Primera División del Campana Boat Club. Los Varones, que están bien posicionados en la pelea por el ascenso a la Quinta División, quedarán libres este fin de semana después de haber conseguido dos victorias consecutivas, una de ellas muy importante frente a All Boys. Mientras que las Damas, que participan del campeonato de Cuarta División, retomarán hoy la competencia después de dos sábados sin compromisos. LOS MAYORES. La Primera Caballeros del Campana Boat Club quedará libre este fin de semana en el marco del Torneo Clausura de Sexta División de la FEMEBAL. Los dirigidos por Eduardo Godoy consiguieron dos buenas victorias en sus últimas dos presentaciones y de esa manera parecen ir despejando algunas dudas que surgieron en el arranque de este Clausura después de haber ganado de manera invicta el Apertura. Es que en los primeros cinco juegos de este semestre, los Mayores obtuvieron tres victorias y sufrieron dos derrotas. Pero en la sexta fecha lograron un gran triunfo al superar 27-25 contra All Boys (que estaba invicto) como visitantes y luego superaron con comodidad a Temperley por 35 a 27. Con esas victorias llegaron a los 17 puntos en el Clausura y quedaron a solo uno del líder Universidad de Luján "C" (18). Sin embargo, la tabla más importante para los Celestes es la General, la que acumula los resultados de todo el año y la que definirá los tres ascensos directos a Quinta División (el cuarto jugará una promoción). En esa tabla son líderes con 50 puntos, cuatro más que UNLU "C" (46), cinco más que Auxiliar de Merlo (45) y seis más que All Boys (44). Por eso, el triunfo sobre el elenco de Floresta fue tan importante para el CBC. Y tras quedar libres este fin de semana en el marco de la octava fecha, los Mayores tendrán otro duelo clave, dado que el 14 de octubre enfrentarán como visitantes a UNLU "C" por la novena fecha. LAS MAYORES. La Primera Damas del Campana Boat Club no ha tenido competencia en los últimos dos fines de semana, dado que el pasado fin de semana no hubo actividad, mientras que en el anterior no jugaron porque ya habían adelantado su encuentro de la 7ª fecha contra Municipalidad de Escobar. De esta manera, la última presentación de las Mayores fue frente a Lamadrid, al que derrotaron 22-8 por la sexta jornada para conseguir así su segundo triunfo en el Torneo Clausura de Cuarta División. Con esa victoria, las dirigidas por Eduardo Godoy llegaron a los 11 puntos y quedaron ubicadas en el 10º puesto del Clausura. En tanto, en la General del año se encuentran en el 8º lugar con 37 unidades, lejos de los tres líderes: Nuestra Señora de Luján (59), CEDEM Caseros (55) y Club Burzaco (53). Su próximo compromiso será hoy sábado como locales frente a Banfield por la novena fecha del Clausura, en un partido que se jugará desde las 19.45 en San Miguel.

EN SUS ÚLTIMAS DOS PRESENTACIONES, LOS MAYORES DEL CBC VENCIERON A ALL BOYS Y TEMPERLEY Y DIERON UN PASO IMPORTANTE PENSANDO EN LA DEFINICIÓN DE LOS ASCENSOS A QUINTA DIVISIÓN.



Handball:

Los equipos de Mayores del Campana Boat Club siguen con su actividad en el FEMEBAL

