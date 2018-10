CON MORÓN, CONFIRMADO El encuentro que Villa Dálmine debió suspender frente a Deportivo Morón el pasado sábado por las intensas lluvias que cayeron en nuestra región ya tiene fecha de reprogramación: se jugará el próximo sábado 13 de noviembre desde las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini, aprovechando que el próximo fin de semana no habrá competencia del Nacional B por tratarse de "fecha FIFA" de amistosos internacionales. El plantel partió anoche y llegará por la mañana. Luego, por la tarde, realizará su último entrenamiento antes del partido de este domingo a las 17 horas frente a Independiente Rivadavia. El plantel de Villa Dálmine partió anoche con destino a la provincia de Mendoza, donde mañana enfrentará como visitante a Independiente Rivadavia en un partido pautado para las 17 horas en el estadio Bautista Gargantini con arbitraje de Fabricio Llobet. La delegación del equipo de nuestra ciudad tenía previsto arribar hoy por la mañana a la capital mendocina y tras el almuerzo y la siesta tenía pautado su último entrenamiento antes del encuentro frente a la Lepra. Para este compromiso, el entrenador Felipe De la Riva no realizó modificaciones en la lista de convocados respecto al suspendido encuentro ante Deportivo Morón. De esa manera, ayer viajaron rumbo a Mendoza los arqueros Juan Ignacio Dobboletta y José Castellano; los defensores Agustín Bellone, Nicolás Sansotre, Cristian González, Fernando Alarcón, Marcos Martinich y Juan Ignacio Alvacete; los volantes Federico Jourdan, Matías Ballini, Emanuel Molina, David Gallardo, Renzo Spinaci y Cristian Álvarez; y los delanteros Mariano Miño, Ijiel Protti, Martín Comachi y Marcelo Estigarribia. En esta presentación, el Violeta intentará quebrar su historial negativo frente a Independiente Rivadavia: en seis enfrentamientos no ganó nunca y sólo sumó dos empates, uno como local y otro como visitante. FECHA 6 Esta sexta jornada de la Primera B Nacional comenzó el jueves con la victoria 1-0 de Nueva Chicago sobre Los Andes como local. De esa manera, el Torito de Mataderos sostuvo su arranque perfecto, llegó a 15 puntos y es el único líder del campeonato. Y continuó ayer en el Oeste del conurbano bonaerense, donde Deportivo Morón consiguió su primera victoria del campeonato al superar 1-0 como local a Agropecuario de Carlos Casares, a pesar de jugar todo el segundo tiempo con un hombre menos por la expulsión de su arquero Julio Salvá. La fecha prosigue hoy con cuatro cotejos: Brown de Adrogué vs Almagro (13.30), Quilmes vs Gimnasia de Mendoza (15.30), Temperley vs Gimnasia de Jujuy (15.30) y Chacarita vs Arsenal (17.05). En tanto, mañana domingo jugarán: Guillermo Brown de Puerto Madryn vs Atlético Rafaela (16.00), Independiente Rivadavia vs Villa Dálmine (17.00) y Mitre de Santiago del Estero vs Defensores de Belgrano (17.00). Y el lunes cerrarán Sarmiento de Junín vs Platense (21.05), mientras que Ferro y Central Córdoba (SdE) quedó postergado (con fecha a confirmar) al no haber operativo policial disponible en Capital Federal por la realización de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

JUAN IGNACIO ALVACETE REGRESA A SU PROVINCIA NATAL. SURGIÓ EN INDEPENDIENTE RIVADAVIA Y TAMBIÉN PASÓ POR GODOY CRUZ.

Primera B Nacional:

Villa Dálmine se instala hoy en Mendoza

