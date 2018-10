Será en cancha de Otamendi. Por la mañana jugarán los juveniles y por la tarde lo harán las mujeres.

Luego de la suspensión obligada el pasado sábado por las intensas lluvias, hoy volverá la competencia del campeonato de Quinta División y del Torneo Femenino que organiza la Liga Campanense de Fútbol. Será en cancha de Otamendi: por la mañana jugarán los juveniles y por la tarde lo harán las mujeres.

Será la 13ª fecha del campeonato de Quinta División (última de la primera rueda), que tendrá la siguiente programación: Mega Juniors "A" vs Real San Jacinto (9.00), Defensores de La Esperanza vs Lechuga FC (10.10), Mega Juniors "B" vs La Josefa (11.20) y Leones Azules vs Otamendi FC (12.30). En tanto, Desamparados FC y Deportivo San Felipe sumarán los tres puntos porque El Junior y Juventud Unida se bajaron de este campeonato. Mientras que Atlético Las Praderas quedará libre.

En tanto, por la 12ª fecha del Torneo Femenino, esta tarde se medirán: Juventud Unida vs Desamparados FC (13.30), Leones Azules vs Lechuga "B" (14.40), Defensores de La Esperanza vs La Josefa (15.40) y Mega Juniors vs Otamendi (16.30).