SUPERLIGA; FECHA 8: se pondrá en marcha hoy con cuatro partidos.- COPA LIBERTADORES: la CONMEBOL oficializó ayer las fechas y horarios de los partidos de ida y vuelta de las dos semifinales.- COPA ARGENTINA: en el inicio de los Cuartos de Final, River Plate enfrentará a Sarmiento de Resistencia.- PRIMERA B METRO: hoy comenzará la 10ª fecha con el partido que disputarán Colegiales y Almirante Brown.- PRIMERA C: hoy sábado jugarán Dock Sud vs Deportivo Armenio y Central Córdoba de Rosario vs Excursionistas.- SUPERLIGA: FECHA 8 La octava fecha de la Superliga Argentina de Fútbol se pondrá en marcha hoy con cuatro partidos: Aldosivi de Mar del Plata vs San Martín de Tucumán (13.15), Gimnasia de La Plata vs Godoy Cruz de Mendoza (15.30), San Martín de San Juan vs Vélez Sarsfield (17.45) y Patronato de Paraná vs Independiente de Avellaneda (20.00). En tanto, mañana domingo están programados cinco encuentros, entre los que se destaca el que jugarán Racing Club (líder con 19 puntos) y Boca Juniors (5º con 13) desde las 19 horas en Avellaneda. Antes, la jornada tendrá: Banfield vs San Lorenzo (11.00), Atlético Tucumán vs Lanús (13.15), Rosario Central vs Unión (15.00) y el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano (17.00). Y el lunes se medirán: Tigre vs Estudiantes de La Plata (19.00) y Colón de Santa Fe vs Newells (21.00). Los dos encuentros que debían disputarse en el ámbito de la Capital Federal (River Plate vs Defensa y Justicia y Huracán vs Argentinos Juniors) fueron postergados dado que los operativos policiales están afectados a los Juegos Olímpicos de la Juventud "Buenos Aires 2018". COPA LIBERTADORES La CONMEBOL oficializó ayer las fechas y horarios de los partidos de ida y vuelta de las dos semifinales de la Copa Libertadores. River Plate será local ante Gremio de Porto Alegre el martes 23 de octubre desde las 19.30, mientras que la revancha se jugará en Brasil el martes 30 en el mismo horario. Por su parte, Boca Juniors recibirá a Gremio de Porto Alegre el miércoles 24 desde las 21.45 para siete días más tarde, también en el mismo horario, definir el duelo en Brasil. Las fechas de las finales también fueron confirmadas: la ida se jugará el miércoles 7 de noviembre y la revancha, en la que se decidirá al campeón, el miércoles 28 de ese mismo mes. COPA ARGENTINA En el inicio de los Cuartos de Final, River Plate enfrentará a Sarmiento de Resistencia este domingo desde las 15.30 horas en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El ganador de este cruce jugará ante el vencedor de Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia de La Plata. Las otras dos llaves de Cuartos de Final son: San Lorenzo vs Temperley y Rosario Central vs Newells. PRIMERA B METRO Hoy comenzará la 10ª fecha con el partido que disputarán Colegiales (9 puntos) y Almirante Brown (13) desde las 13.05 en Munro. El líder de la divisional es Deportivo Riestra (23), cuyo encuentro de esta fecha frente al escolta Estudiantes (19) debió ser postergado por los Juegos Olímpicos de la Juventud "Buenos Aires 2018". PRIMERA C La novena fecha de esta categoría comenzó el jueves con la victoria 2-0 de Laferrere como visitante sobre Lamadrid y continuó ayer con el empate sin goles entre El Porvenir y Sportivo Italiano. Hoy sábado jugarán: Dock Sud vs Deportivo Armenio (11.00) y Central Córdoba de Rosario vs Excursionistas (15.30).



Breves: Fútbol

