"Vamos Campana" se prueba los pantalones largos

El partido vecinalista trajo a Leandro Santoro, quien habló en el local partidario de Av. Varela. Llegamos al colmo que quienes vinieron a generar una restauración conservadora, nos robaron las banderas del cambio y se pasaron a llamar cambiemos", dijo el dirigente del Movimiento Nacional Alfonsinista. El pequeño local partidario de la Av. Varela no alcanzó para contener al nutrido grupo de militantes y vecinos independientes que ayer por la tarde acudieron a escuchar las palabras del dirigente del Movimiento Nacional Alfonsinista, Leandro Santoro. El presidente del Espacio Ciudadano Vamos Campana, Ariel Mosqueira, hizo de anfitrión, y a la hora de presentar al invitado, señaló que la intención era que la reunión fuese "un gran puntapié para la unidad de los diferentes sectores progresistas de la ciudad, y seguir construyendo un gran frente con la esperanza de recuperar Campana para los campanenses". También, antes de presentar a Alejo Sarna, señaló que el próximo 30 de octubre se cumplirán 35 años del triunfo de Raúl Alfonsín en las elecciones de 1983. Por su parte, el consejero escolar Alejo Sarna recordó a los presentes que "Vamos Campana" se había gestado en enero de 2016, como un espacio que alberga a "radicales, peronistas, progresistas e independientes por igual, todos en las antípodas del pensamiento de la coalición Cambiemos, que no sólo vino a hacer negocios con sus amigos, sino que vino a arrodillarse y someterse a los designios del FMI y el capital financiero internacional". Sarna dijo también: "Ojalá que el 2019 sea el año del pueblo y no de los empresarios", y habló de confianza, horizontalidad y consensos "para que un gobierno popular vuelva a tomar las riendas de nuestra ciudad, la provincia y de la nación". Finalmente, fue el turno de Santoro. El politicólogo de 42 años, primero había visitado San Pedro, y luego Zárate, donde fue recibido por el Intendente Osvaldo Cáffaro. "Le pregunté cómo andaban las cosas en la ciudad, y me dijo que para atrás, que la política de desmantela-miento del plan atómico lo estaba matando. Que los comerciantes de la ciudad no venden nada, y que los comedores y merenderos están empezando a colapsar… y aun así hay gente que volvería a votar a Macri", comentó. En ese sentido, señaló: "Es el día de hoy que todavía la gente no termina de caer en lo que está pasando. Este gobierno viene de ganar una elección de medio término y consiguió incluso que sectores perjudicados todavía hoy lo sigan apoyando. No estamos sólo frente a una operación mediática, no estamos frente al márketing político. Estamos frente a un proceso mucho más complejo, de escala continental. Lo que pasa en la Argentina, pasa en Brasil, para en Ecuador, en Chile…" "Vos –agregó- a la gente le decías en 2015 cómo estaba en 2003, y esa gente te decía yo llegué acá gracias a mi esfuerzo individual. Y vos le decías, no, mirá que acá hubo una política pública que mantuvo la demanda agregada, de generar el consumo… y no lo veían. También pasó que las personas beneficiadas por estas políticas también pensaban que no había sido sólo su esfuerzo, sino que también pensaban que se lo merecían y que eso lo tenían garantizado. Y cuando vos le advertías que si venía un gobierno de estas características, iba a desmantelar el estado de bienestar, te decían que era una campaña del miedo. Eso no es nada: llegamos al colmo de que los que vinieron a generar una restauración conservadora, nos robaron las banderas del cambio y se pasaron a llamar Cambiemos". Aun así, Santoro dijo que había que hacerse cargo de la derrota y llamó a trabajar contra "un enemigo muy poderoso que construye sentido desde una mentira: te dicen que hay que aguantarse las malas porque las buenas ya van a venir"; señaló la importancia de volver a fijar la agenda política del país y "detener el avance de la derecha sobre el Estado de Derecho y el Estado de Bienestar" con tres herramientas de militancia: el humor, la empatía, y la pasión. "Cuando el pueblo se organiza es invencible. No sólo para responder, sino también para conquistar. Pero para poder conquistar, la gente tiene que saber y tener muy claro contra qué se pelea", concluyó.

Santoro, Sarna y Mosqueira ayer por la tarde. El presidente de Vamos Campana propuso “seguir construyendo un gran frente con la esperanza de recuperar Campana para los campanenses".





Toda la agrupacion vecinalista "Vamos Campana" rodea al diputado porteño Leandro Santoro





Nutrida concurrencia acompaño la visita de Leandro Santoro ayer



"Vamos Campana" se prueba los pantalones largos

