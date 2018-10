Fue a la altura del kilómetro 75 mano a provincia. Bomberos y médicos del SAME asistieron a su conductor y lo trasladaron al Hospital San José En las primeras horas de la mañana de este sábado, la autopista Panamericana registró un nuevo vuelco a la altura del kilómetro 75 mano a provincia. El hecho sucedió en un punto de la ruta donde son frecuentes los despistes debido a un pequeño desnivel que, agarrado a gran velocidad, puede ocasionar la pérdida del control del vehículo. El conducto del Renault Clio involucrado, de 23 años y oriundo de la ciudad bonaerense San Pedro, debió ser asistido por Bomberos Voluntarios con ayuda de médicos del servicio de emergencias SAME, que lo trasladaron en al Hospital con politraumatismos. En el lugar desplegó tareas el móvil de zona 3 del Comando Patrulla.





#Dato vuelco de un Renault Clio en #Panamericana Km 75 a provincia, conductor herido, 23 años de San Pedro, traslada Bomberos con médicos de SAME ayudando a estabilizarlo. El vehículo choca y voltea la contención de cemento central y queda en mano lenta. Comando zona 3 [hilo] pic.twitter.com/y4l2S1HXFQ — (@dantrila) 6 de octubre de 2018 #Dato el vuelco del Renault Clio en Panamericana Km 75 tiene características similares a muchos ocurridos en el mismo lugar, el desnivel bajo el puente, sumado a la leve curva hace perder la estabilidad al vehículo, golpea la contención y vuelca. Mano lenta limitada. ? pic.twitter.com/D7laO7hMAd — (@dantrila) 6 de octubre de 2018

Renault Clio tuvo un espectacular vuelco en la Panamericana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: