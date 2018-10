Gremios docentes de Campana se plegarán al paro de 48 horas que comienza mañana

"El paro es producto de la falta de convocatoria a una negociación salarial", señaló Pedro Espinosa, de Udocba, quien sostuvo que el llamado oficial a última hora del viernes fue "en respuesta a la medida de fuerza" ya anunciada. El paro fue programado para el lunes y martes. Gremios docentes de Campana salieron a fijar posición pública luego de la convocatoria a dos jornadas de paro en todo el territorio bonaerense, fijadas para este lunes y martes, en repudio al decreto emitido por la gobernadora María Eugenia Vidal en el que establece un aumento unilateral del 19% en el sueldo de los maestros, cuya paritaria todavía no arribó a un acuerdo. "El paro es producto de la falta de respuesta de la gobernadora en convocar a una negociación salarial. Parece fuera de tiempo por el llamado que realizó el viernes, pero justamente se debió a la determinación de la huelga", afirmó Pedro Espinosa, secretario general de Udocba Campana, en diálogo con La Auténtica Defensa. Espinosa sostuvo que el "decretazo" de Vidal pretende desconocer la discusión paritaria, que tiene empantanados al Gobierno y a los docentes desde marzo. Aseguró que medidas de ese tipo representan en ese contexto "un monólogo, no un diálogo" y avisó que, teniendo en cuenta los adelantos a cuenta de futuros aumentos y la cifras en negro que abonó la Gobernación en lo que va del año, con la suba del 19% sancionada -que incluye todas las anteriores - "va a ser muy difícil leer el salario docente de noviembre". Por otra parte, el secretario general de Udcoba Campana cuestionó el llamado a negociar concretado en las últimas horas hábiles de la semana. "Es en respuesta a la medida de fuerza", insistió el sindicalista. "Desde la última negociación a esta fijada para la semana, pasaron 40 días sin convocatoria", recordó. Para Espinosa, la gobernadora encara ahora una negociación en el marco de una suba del 19% cuando "la inflación acumulada anual es del 31%", cuando "no ofrece respuesta al problema de la infraestructura, que tiene 500 escuelas cerras en toda la provincia" y en tiempos en los que "IOMA cada vez ofrece menores coberturas, menos prestaciones y aumenta entre un 200 y un 400% los copagos". Así, sostuvo que se está dentro de un "caldo de cultivo imposible de sostener", con maestros "cansados, defraudados y enojadísimos" que incluso están pidiendo "una profundización del plan de lucha". "En los últimos mandatos, pidieron que los paros tengan una frecuencia semanal", aseguró Espinosa. Por su parte, Suteba Campana eligió hacerse eco del comunicado oficial distribuido por su casa matriz, donde se señala que "luego de las reuniones del Cuerpo de Delegados con mandato que se realizaron a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires", se decidió desplegar la huelga de 48 horas. Asimismo, se definió "la realización de acciones provinciales, regionales y distritales en rechazo a la política de ajuste educativo de Vidal", que incluyen una movilización mañana a la Casa de la provincia de Buenos Aires en Capital Federal. Los secretarios generales de AMET, FEB, SADOP, SUTEBA, UDA y UDOCBA organizaron la huelga en rechazo al reciente Decreto 1145 de la gobernadora Vidal, que ratificó el aumento salarial del 19% para lo que va del año. Los líderes gremiales señalaron que el incremento determinado unilateralmente "está más de diez puntos por debajo" de la inflación oficial informada por el INDEC. Sin embargo, según ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, el decreto no finalizó la discusión salarial de este año. "No hay cierre unilateral de paritarias, entonces, ¿por qué el paro cuando los estamos convocando?", se preguntó el funcionario en diálogo con un canal de noticias de cable. Para el ministro el paro "es oportunista" y refleja la necesidad de los docentes "de hacer política y salir en los medios". "Lo que hay que preguntarles a los gremios cuál es la razón de este paro. Nosotros estamos buscando una alternativa que nos permita superar" el conflicto, sostuvo el funcionario provincial.

Gremios docentes de Campana se plegarán al paro de 48 horas que comienza mañana

