HOY PUEDE PERDER LA PUNTA En la continuidad de la sexta fecha de la Primera D, hoy jugarán Muñiz (10) y Argentino de Merlo (10), dos equipos que podrían arrebatarle la cima de las posiciones a Puerto Nuevo (11). La Academia visitará a Lugano desde las 11.00, mismo horario en el que Muñiz recibirá en Zárate a Real Pilar Ayer, además del encuentro del Auriazul también jugaron Central Ballester y Centro Español, que igualaron sin goles. La fecha seguirá luego el lunes con el duelo entre Yupanqui y Juventud Unida, mientras que el martes se cerrará con: Defensores de Cambaceres vs Claypole y Atlas vs Deportivo Paraguayo. Perdió su invicto al caer 4-0 como visitante frente a Liniers. Encima terminó con tres jugadores expulsados que no podrán estar en la próxima fecha: Kevin Redondo, Santiago Correa y Oscar Peñalba. El entrenador Carlos Pereyra había manifestado en la previa al duelo con Liniers que quería trabajar especialmente en la cuestión emocional con los jugadores tras haber alcanzado la cima del campeonato y que, a su vez, le preocupaba el poco descanso que iba a tener su equipo para afrontar el compromiso en Villegas. Y si bien no son excusas, son parte de la explicación del duro revés que Puerto Nuevo sufrió ayer por la mañana ante La Topadora: porque no sólo perdió 4-0, sino que para el próximo partido se quedó sin tres de los hombres más importantes de su columna vertebral: el capitán Santiago Correa y los volantes defensivos Kevin Redondo y Oscar Peñalba vieron la tarjeta roja. Sí: fue un sábado negro para el Portuario. Una jornada para el olvido que no debe empañar el gran arranque de temporada que le permite ocupar hoy el escalón más alto de la tabla de posiciones y que lo tiene como protagonista del campeonato. Recuperarse de este golpe en la próxima fecha frente a Argentino de Rosario será también un examen en ese sentido. Y hacerlo sin tres de sus figuras, uno todavía mayor. EL PARTIDO Puerto Nuevo salió a la cancha con una sola modificación en el once titular: el ingreso de Julián Sprovieri por el expulsado Lautaro Cuenos en el lateral derecho. Y de entrada se plantó como supo hacerlo en las fechas anteriores: dando batalla en todos los sectores del campo. Y por momentos insinuaba más que el local. Sin embargo, el primer gol de Liniers lo sacó de eje. Fue a los 19 minutos de la primera parte, cuando Federico Sellecchia (la figura de la cancha) sacó un gran remate al primer palo de Leandro Bonnet, al que le cortó un invicto que hasta ese tanto llegaba a los 444 minutos. Con la ventaja a su favor, La Topadora creció y se adueño del juego, logrando estirar la ventaja a los 24 minutos, con una nueva aparición de Sellecchia (buena definición tras aprovechar un rebote en un palo), mientras que el Portuario prácticamente no pudo sobreponerse al primer tanto y desde entonces empezó a ser superado en todas sus líneas. Encima, la situación se le complicó aún más cuando el riguroso Catrian Peralta (árbitro debutante) expulsó con roja directa a Kevin Redondo Con ese saldo, el Auriazul se fue al entretiempo: 2-0 abajo y un hombre menos. Por eso, la dupla Pereyra-Medina ensayó variantes tácticas en el vestuario (ingresaron Banegas y "Nico" Rodríguez). Sin embargo, el trámite no se modificó: Liniers siguió dominando y generando situaciones. El pleito quedó definitivamente sellado cuando a los 24 minutos del complemento, el árbitro Peralta vio agresión de Correa a Quintero Rosas dentro del área, expulsó al capitán Auriazul y sancionó el penal que Santiago Szerdi transformó en el 3-0. Lamentablemente, la cuenta de goles y expulsados no se cerró allí para Puerto Nuevo: a los 31, Federico Potarski marcó el 4-0 tras una jugada preparada y también vio la roja "Chico" Peñalaba, por lo que el final fue 11 contra 8. La diferencia pudo haber sido aún mayor, pero Bonnet (de buenas intervenciones a lo largo de los 90 minutos) le desvió un penal a Giménez. Sí: este equipo de hombres de experiencia y mucho temperamento que ha conformado Puerto Nuevo mostró en esta oportunidad su "lado B" y no sólo se llevó una dura derrota, sino que quedó diezmado de cara al próximo compromiso frente a Argentino de Rosario. Así, la dupla técnica tendrá mucho para trabajar y analizar en estos días, tanto en lo anímico como en lo táctico. Saber recuperarse de este traspié sería un paso enorme para este conjunto que apunta a pelear en lo más alto. SÍNTESIS DEL PARTIDO LINIERS (4): Sandro Ammaturo; Pablo Paiva, Jorge Rosas Quintero, Federico Potarski, David Vidal; Santiago Szerdi, Esteban Coronel, Lucas Fusco, Damián Galván; William Giménez y Federico Sellecchia. DT: César Aguirre. SUPLENTES: Marcos Fernández, Thiago Monzón, Nahuel Riquelme, Ian Lynch, Walter Ricabana, Nicolás Marcos y Diosnel Duarte. PUERTO NUEVO (4): Leandro Bonnet; Julián Sprovieri, Gonzalo Leizza, Santiago Correa, Sergio Robles; Kevin Redondo, Oscar Peñalba; Enzo Moreno, Carlos Tapia, Mauricio Ruiz; y Diego Pertossi. DT: Carlos Pereyra y Hugo Medina. SUPLENTES: Rodrigo Ponce De León, Joaquín Montiel, Nahuel Banegas, Nicolás Colombano, Eliseo Aguirre, Thomas Solís y Nicolás Rodríguez. GOLES: PT 19m y 24m Federico Sellecchia (L). ST 25m Santiago Szerdi (L), de penal; y 31m Federico Potarski (L). CAMBIOS: ST Banegas x Robles (PN) y Rodríguez x Moreno (PN); 28m Riquelme x Coronel (L); 33m Aguirre x Pertossi (PN); 36m Lynch x Szerdi (L); y 39m Monzón x Rosas Quintero (L). AMONESTADOS: Paiva, Rosas Quintero y Coronel (L); Banegas y Tapia (PN). EXPULSADOS: PT 29m Kevin Redondo (PN). ST 24m Santiago Correa (PN) y 31m Oscar Peñalba (PN). INCIDENCIA: ST 38m Bonnet (PN) le desvió un penal a Giménez (L). CANCHA: Liniers. ÁRBITRO: Catrian Peralta.

PUERTO NUEVO SUFRIÓ SU PRIMERA DERROTA DEL CAMPEONATO. NUNCA PUDO GANARLE A LINIERS COMO VISITANTE EN SU HISTORIA (FOTO: @LINIERSASCENSO). SE CORTARON TRES RACHAS, PERO UNA SIGUE Ayer, Puerto Nuevo vio cómo se le escaparon tres rachas positivas que arrastraba esta temporada. Por un lado, su invicto en este arranque de campeonato: en cinco partidos había logrado tres victorias y dos empates hasta la derrota de ayer. En segundo lugar, cortó su racha de dos triunfos consecutivos jugando a las 11 de la mañana (en ese horario había vencido a Central Ballester y Defensores de Cambaceres). Y la tercera racha que cayó fue el invicto de Leandro Bonnet, que se detuvo en 444 minutos. El último gol que le habían marcado al arquero Auriazul había sido obra de Julio Gauna a los 25 minutos del primer tiempo del partido debut frente a Atlas. En cambio, otra racha se mantuvo vigente. Claro está: una negativa. Es que Puerto Nuevo sigue sin poder ganarle como visitante a Liniers: en 18 partidos en esa condición, apenas suma cuatro empates. Además, ya son 22 los encuentros sin vencer a La Topadora en el historial general.

Primera D:

Puerto Nuevo tuvo un sábado para el olvido

