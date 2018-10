En la lucha por el segundo ascenso a Segunda División, el Tricolor se impuso ayer 88-7 como local y sumó punto bonus. Pero no pudo despegarse de Mercedes, que venció 32-3 a Los Pinos. Por la octava fecha del Grupo Ascenso de la Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana aplastó ayer por 88-7 a Sociedad Hebraica y de esa manera, además de la victoria, también sumó el punto bonus. Sin embargo, esto no le alcanzó para despegarse de Mercedes Rugby y posicionarse como único escolta de Del Sur Rugby, dado que el elenco mercedino venció 32-3 a Los Pinos y también sumó cinco unidades en la jornada de ayer. De esta manera, ambos equipos tienen ahora 26 puntos y continúan palmo a palmo su lucha por el segundo ascenso a la Segunda División, dado que Del Sur Rugby (34) tiene prácticamente asegurado el primero. En la parte final de esta segunda fase de la temporada, el Tricolor deberá medirse con Atlético San Andrés (1 punto), San José (16) y Tiro Federal de Baradero (14). Por su parte, Mercedes chocará con Beromama (11), Virreyes (15) y San Marcos (15). Estos encuentros se disputarán el 20 y 27 de octubre y el 3 de noviembre. RESULTADOS FECHA 8: Ciudad de Campana 88-7 Sociedad Hebraica; San Marcos 106-14 Atlético San Andrés; Virreyes 46-22 San José; Beromama 36-41 Tiro Federal de Baradero; Los Pinos 3-32 Mercedes Rugby. Libre: Del Sur Rugby. POSICIONES: 1) Del Sur Rugby, 34 puntos; 2) Ciudad de Campana y Mercedes Rugby, 26 puntos; 4) Virreyes y San Marcos, 20 puntos; 6) Tiro Federal de Baradero y Los Pinos, 18 puntos; 8) San José, 16 puntos; 9) Beromama, 13 puntos; 10) Atlético San Andrés y Sociedad Hebraica, 1 punto. FECHA 9. Se jugará el 20 de octubre y tendrá los siguientes encuentros: Atlético San Andrés vs Ciudad de Campana; Mercedes Rugby vs Beromama; Tiro Federal de Baradero vs Virreyes; San José vs San Marcos; Sociedad Hebraica vs Del Sur Rugby. Libre: Los Pinos.

Ciudad aplastó a Sociedad Hebraica y se mantiene en la línea de Mercedes

